Vo viacerých okresoch odvolali mimoriadnu situáciu pre výskyt medveďa

Banská Bystrica 21. júna (TASR) - Vo viacerých okresoch v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) odvolali mimoriadnu situáciu pre výskyt synantropných medveďov. Pre TASR to potvrdil tlačový odbor Ministerstva vnútra SR.



Sú to okresy Banská Bystrica, Brezno, Banská Štiavnica, Detva, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Zvolen a Žiar nad Hronom. Rezort pripomína, že mimoriadnu situáciu odvolal prednosta Okresného úradu Banská Bystrica 17. júna. Bolo to pre legislatívne zmeny zákona o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.



Ako uvádza, mimoriadna situácia aj naďalej pretrváva v okresoch Poprad, Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice, Žilina a Kysucké Nové Mesto.