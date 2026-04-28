MV: Zamestnanci ministerstva môžu získať nájomné byty v Žiline
Rezort vnútra uzavrel zmluvu o spolupráci s investorom a prenajímateľmi projektu Lesopark.
Autor TASR
Bratislava/Žilina 28. apríla (TASR) - Zamestnanci Ministerstva vnútra (MV) SR budú mať možnosť získať štátom podporované nájomné byty v Žiline. Rezort vnútra uzavrel zmluvu o spolupráci s investorom a prenajímateľmi projektu Lesopark. TASR o tom v utorok informoval hovorca MV SR Matej Neumann.
„Prenajímatelia sa zaviazali zabezpečiť pre rezort vnútra 35 bytových jednotiek v projekte Lesopark, ktorý sa nachádza v obľúbenej žilinskej mestskej časti Bôrik. Byty budú určené výlučne na nájomné bývanie pre zamestnancov rezortu vnútra,“ uviedol Neumann.
Doplnil, že žilinský projekt nadväzuje na realizáciu projektu Ovocné sady v Bratislave, prostredníctvom ktorého rezort začiatkom toho roka zabezpečil 50 nájomných bytov pre príslušníkov Policajného zboru v hlavnom meste.
„Ministerstvo vnútra SR je zmluvným zamestnávateľom v systéme štátom podporovaného nájomného bývania. Zámerom je podporiť zamestnancov pri riešení ich bytovej situácie a zvýšiť atraktivitu služby v bezpečnostných zložkách v pôsobnosti rezortu,“ dodal Neumann.
