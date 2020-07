M.Vallo: Intenzívny výskyt komárov nie je pre nezvládnutý postrek

Bratislava 9. júla (TASR) - Intenzívny výskyt komárov hlásia z celého Slovenska aj z priľahlých obcí v Bratislave, a nie je dôsledkom nezvládnutého postreku metódou BTI. Uviedol to na sociálnej sieti primátor Bratislavy Matúš Vallo. Priznáva, že súčasný výskyt komárov je nepríjemný, no chemické postreky, ktoré sa kedysi používali, nepovažuje za riešenie problému.



"Od začiatku sezóny uskutočňujeme s odborníkmi terénny monitoring liahnísk komárov v Bratislave. Zameriavame sa predovšetkým na problémové a kalamitné druhy liahnuce sa v inundovaných územiach, ktoré sú zaplavované vodou z koryta riek. V prípade zvýšeného výskytu lariev následne aplikujeme ekologický prípravok BTI, ktorý tieto larvy ničí skôr, ako sa z nich stihnú vyliahnuť komáre," deklaruje Vallo.



Za posledný mesiac podľa neho mesto vykonalo 14 zásahov v lokalitách, kde boli zaznamenané nadlimitné hodnoty výskytu lariev komárov, a to v Devíne, Rači, Malých Krasňanoch, Rusovciach, v mlákach pod Prístavným mostom, na Ovsišti v oblasti konečnej zastávky MHD, v alúviu Moravy, v Petržalke pri Veľkom Zemníku, v Záhorskej Bystrici či v Lamači. "S každodenným monitoringom neprestávame a v prípade zvýšeného výskytu lariev budeme v aplikácii pokračovať," uviedol bratislavský primátor.



Upozornil, že okrem najvýznamnejšej skupiny komárov, ktorá sa liahne v zaplavovaných územiach, sa vyskytujú aj druhy, ktoré sa po intenzívnych zrážkach liahnu v malých "nádržkách" vody priamo v korunách, v rázsochách veľkých nosných konárov či v dutinách stromov. "Počasie v posledných týždňoch, keď horúce dni nad 30 stupňov Celzia striedali intenzívne zrážky, vytvorili ideálne podmienky práve pre tento druh komárov. Aj preto najintenzívnejší výskyt komárov zaznamenali ľudia najmä v blízkosti lesných porastov," spresnil Vallo s tým, že tieto druhy komárov nie je možné podchytiť zásahom BTI Tieto druhy komárov majú podľa jeho slov výrazne kratší životný cyklus na rozdiel od druhu v záplavových územiach, ktorý dokáže zotrvať po dobu niekoľkých mesiacov. "Koncentrácia súčasných komárov z lesov by sa mala výrazne znížiť do troch týždňov," podotkol.



Chemické postreky nepovažuje za riešenie, pretože podľa neho prinášajú zdravotné riziká, keďže majú vplyv na endokrinný systém, na plodnosť ľudí a karcinogénne účinky. Taktiež preto, že ich nie je možné bežne aplikovať v chránených územiach, kde sa často vyskytujú najproblematickejšie liahniská a nie sú selektívne. Ničia teda aj iné živočíchy a škodia životnému prostrediu. Naopak BTI podľa Valla účinne eliminuje larvy komárov, no pre ostatné organizmy nie je škodlivý a pôsobí preventívne na larvy ešte skôr, ako sa z nich komáre vyliahnu. Primátor však podotkol, že nie je možné úplne eliminovať populáciu komárov.