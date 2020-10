M. Vallo: V Bratislave je COVID-19 značne rozšírený

Bratislava 12. októbra (TASR) - V Bratislave je už ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus, značne rozšírené. Upozornil na to primátor hlavného mesta Matúš Vallo s tým, že sa prechádza do veľmi náročnej fázy, kde ľudia musia ešte viac chrániť seba a svoje okolie.



"Potrebujeme brať situáciu vážne a nepodľahnúť hlasom, ktoré nebezpečenstvo nákazy znižujú. Naše zdravotníctvo, naše nemocnice majú obmedzenú kapacitu na to, aby dôsledky nezodpovedného správania zvládli," uviedol Vallo na sociálnej sieti. Účinnou prevenciou voči nakazeniu sa zostáva podľa neho pravidlo nosiť ochranné rúško, dodržiavať odstup a umývať si ruky.



"Magistrát sa po prvej vlne pandémie pripravil na jej možný návrat a vypracoval si systém, ktorý určuje, kedy je nutné zaviesť vybrané opatrenia," uviedol primátor. Deklaruje, že situáciu hlavné mesto zvláda.



V Bratislave bolo podľa COVID mapy doteraz 2635 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19. Za nedeľu (11. 10.) pribudlo 71 nových prípadov.