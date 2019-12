Vallo: Minuloročné rozhodnutia by v novom roku mali priniesť osoh

Bratislava 1. januára (TASR) – Ťažké a nepopulárne rozhodnutia, ktoré bolo potrebné v hlavnom meste prijať v roku 2019, by mali priniesť profit Bratislavčanom už v roku 2020. Verí v to primátor Bratislavy Matúš Vallo, ktorý s obyvateľmi i návštevníkmi slovenskej metropoly prišiel na nábrežie Dunaja privítať nový rok 2020.



"Rozhodnutia o parkovacej politike či zvýšení daní z nehnuteľností boli naozaj ťažké rozhodnutia, ktoré bolo však potrebné prijať, o tom som presvedčený. Verím, že budú základom zmien, ktoré urobia Bratislavu lepším mestom," povedal Vallo pre TASR.



Do nového roka sa pozerá ako šéf bratislavskej samosprávy optimisticky. "Máme sformovaný tím, vieme, čo chceme, sme o rok múdrejší, o rok silnejší, som presvedčený, že budeme pokračovať v správnych krokoch a rozhodnutiach pre lepšie mesto," dodal.



Verí tiež, že i v roku 2020 bude pokračovať súlad medzi magistrátom a mestskými časťami, vedením mesta a mestskými poslancami. "Moja filozofia, ktorú som vyslovil pred voľbami, sa nemení. Kto sa háda a bojuje, nemá čas robiť mesto lepším," poznamenal.



Návštevníkom silvestrovských osláv pred odrátaním posledných sekúnd roka 2019 zaželal veľa zdravia, rovnako tak, aby cítili súdržnosť a tešili sa z dobrých vzťahov.



Silvestrovská zábava v centre Bratislavy sa oficiálne začala o 21.30 h, centrom osláv sa stalo Hviezdoslavove námestie, kde je pripravený program do 2.00 h. Záverečné minúty starého roku pomohla návštevníkom odrátavať nadrozmerná svetelná časomiera na Námestí Ľudovíta Štúra, tradičný ohňostroj, ktorý nechýbal ani tohto roku, bol o polnoci odpálený z lode na Dunaji.



Na bezpečnosť a nerušený chod silvestrovskej noci dohliadajú posilnené hliadky mestskej a štátnej polície spolu s pracovníkmi strážnej služby a zdravotníkmi, o čistotu v meste sa bude starať 45 pracovníkov. Čistiace práce sú naplánované približne do 12.00 h.



Posilnená o mimoriadne linky, vložené spoje i kapacitne väčšie vozidlá je i mestská hromadná doprava.