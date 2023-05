Na Akadémii Policajného zboru zistili porušenia v ôsmich oblastiach

Bratislava 18. mája (TASR) - Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) zistil na Akadémii Policajného zboru porušenia v ôsmich oblastiach. Kontrola začatá v súvislosti s postrelením študentky bola zameraná na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov Ministerstva vnútra (MV) SR. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MV SR Zuzana Eliášová.



V súvislosti s nepreberaním a neodovzdávaním kľúčov od špecializovanej učebne - polygónu - u dozorného školy na hlavnom vchode akadémie inšpekcia zaznamenala porušenie pokynu rektora o uzamykaní pracovísk, kancelárií, archívov, skladov a ostatných miestností, ukladaní kľúčov a ich vydávaní.



Porušené bolo aj nariadenie ministerstva vnútra o fyzickej ochrane objektov MV SR vzhľadom na nespracovanie dokumentácie, týkajúcej sa režimových opatrení využívania polygónu.



Zdržiavanie sa zamestnanca Akadémie Policajného zboru na pracovisku mimo pracovnej doby v čase po 15.30 h bez predchádzajúceho písomného súhlasu priameho nadriadeného, ako aj veliteľa objektu alebo zástupcu veliteľa objektu predstavovalo porušenie smernice pre výkon služby celodennej zmeny pri ochrane objektu Akadémie PZ na stanovišti hlavný vchod.



Inšpekcia zaznamenala tiež porušenie prevádzkového poriadku Strediska špeciálnej prípravy v Bratislave, keďže strelecké tréningy pre účely športového klubu v Stredisku špeciálnej prípravy v Bratislave sa vykonávali mimo vyhradeného času na to určeného a s tým súvisiacich povinností.



Porušený bol aj Zákonník práce a pracovný poriadok akadémie v súvislosti s vedením mimoškolskej činnosti - streleckého krúžku športového klubu zamestnancom Akadémie PZ počas jeho pracovnej doby v Stredisku špeciálnej prípravy v Bratislave.



Na škole nedodržali ani nariadenie Ministerstva vnútra SR o prideľovaní, nosení, ukladaní a zabezpečení zbraní a nábojov, a to nezabezpečením služobnej zbrane proti strate, odcudzeniu alebo zneužitiu.



Vydávaním služobných zbraní civilnému zamestnancovi akadémie sa porušilo aj nariadenie o prideľovaní zbraní a nábojov. V súvislosti s poskytnutím nábojov Akadémiou Policajného zboru pre účely športového klubu bol porušený zákon o správe majetku štátu a pracovný poriadok akadémie.



Študentku prvého ročníka policajnej akadémie postrelil 1. marca inštruktor. K udalosti došlo v priestoroch streleckého polygónu Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Študentku so zraneniami previezli do nemocnice. Pedagóga Vladimíra Š. polícia obvinila z trestného činu ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. V súvislosti s incidentom bola odvolaná rektorka akadémie Lucia Kurilovská.