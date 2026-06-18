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My sme les kritizuje projekt údržby chodníkov vo Veľkej Fatre
Iniciatíva sa obáva, že obnova poľovníckych chodníkov bude mať negatívny vplyv na prírodu.
Autor TASR
Martin 18. júna (TASR) - Iniciatíva My sme les kritizuje projekt na hrabanie a kopanie tzv. ochranných chodníkov vo Veľkej Fatre za 1,1 milióna eur. Ochranári zároveň vyzývajú Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na preverenie príslušnej zmluvy a Správu Národného parku (NP) Veľká Fatra, aby cez zmenu projektu peniaze využila na zmysluplnejší účel.
„Správa NP Veľká Fatra bola v eurofondových výzvach mimoriadne úspešná. Získala približne osem miliónov eur, čo je viac ako všetky ostatné organizácie ochrany prírody na Slovensku dokopy, ktorým bolo schválených približne sedem miliónov eur. NP Veľká Fatra bol zároveň vo výzve päť- až šesťkrát úspešnejší ako ostatné národné parky,“ uviedla iniciatíva.
Ochranári podotkli, že najväčšia časť schválených financií z eurofondov, 1,1 milióna eur, má byť použitá na hrabanie a kopanie tzv. ochranných chodníkov. „Podľa dokumentácie ide o údržbu 342 kilometrov chodníkov, ktoré nie sú určené pre návštevníkov národného parku, ale predovšetkým poľovníkom,“ dodali.
Milan Olekšák z iniciatívy My sme les poukázal, že na ochranu kriticky ohrozeného hlucháňa hôrneho je v projekte vyčlenených približne 500.000 eur a opatrenia určené pre návštevníkov a turistov majú stáť približne 450.000 eur. „Vyzerá to teda tak, že najväčším problémom Veľkej Fatry sú nepohrabané poľovnícke chodníčky. To považujeme naozaj za absurdné,” doplnil.
Iniciatíva sa obáva, že obnova poľovníckych chodníkov bude mať negatívny vplyv na prírodu. „Upravené poľovnícke chodníky sú dôležité predovšetkým pre poľovníkov. Zároveň však uľahčujú pytliactvo, keďže umožnia lepší prístup aj do odľahlých častí národného parku. Lov zveri v prísne chránených zónach by sa vôbec nemal diať. Vo všeobecnosti platí, že čím je územie horšie prístupné, tým je tamojšia biodiverzita lepšie chránená,” ozrejmil Ondrej Kameniar z iniciatívy My sme les.
Ochranári dodali, že v oblasti Ľubochnianskej doliny vo Veľkej Fatre, kde sa tento projekt má realizovať, sa nachádzajú dlhé úseky turistických chodníkov, ktoré sú v zlom stave. „Ak sa v národnom parku nájdu prostriedky vo výške viac ako milión eur na čistenie chodníkov, ktoré verejnosť nevyužíva, je namieste otázka, prečo sa zároveň dlhodobo nedarí stabilne financovať obnovu turistických trás, po ktorých chodia bežní návštevníci, rodiny s deťmi, turisti aj záchranári,” uzavrel značkár a predseda turistického klubu Tramp Hubová Peter Ižo.
„Správa NP Veľká Fatra bola v eurofondových výzvach mimoriadne úspešná. Získala približne osem miliónov eur, čo je viac ako všetky ostatné organizácie ochrany prírody na Slovensku dokopy, ktorým bolo schválených približne sedem miliónov eur. NP Veľká Fatra bol zároveň vo výzve päť- až šesťkrát úspešnejší ako ostatné národné parky,“ uviedla iniciatíva.
Ochranári podotkli, že najväčšia časť schválených financií z eurofondov, 1,1 milióna eur, má byť použitá na hrabanie a kopanie tzv. ochranných chodníkov. „Podľa dokumentácie ide o údržbu 342 kilometrov chodníkov, ktoré nie sú určené pre návštevníkov národného parku, ale predovšetkým poľovníkom,“ dodali.
Milan Olekšák z iniciatívy My sme les poukázal, že na ochranu kriticky ohrozeného hlucháňa hôrneho je v projekte vyčlenených približne 500.000 eur a opatrenia určené pre návštevníkov a turistov majú stáť približne 450.000 eur. „Vyzerá to teda tak, že najväčším problémom Veľkej Fatry sú nepohrabané poľovnícke chodníčky. To považujeme naozaj za absurdné,” doplnil.
Iniciatíva sa obáva, že obnova poľovníckych chodníkov bude mať negatívny vplyv na prírodu. „Upravené poľovnícke chodníky sú dôležité predovšetkým pre poľovníkov. Zároveň však uľahčujú pytliactvo, keďže umožnia lepší prístup aj do odľahlých častí národného parku. Lov zveri v prísne chránených zónach by sa vôbec nemal diať. Vo všeobecnosti platí, že čím je územie horšie prístupné, tým je tamojšia biodiverzita lepšie chránená,” ozrejmil Ondrej Kameniar z iniciatívy My sme les.
Ochranári dodali, že v oblasti Ľubochnianskej doliny vo Veľkej Fatre, kde sa tento projekt má realizovať, sa nachádzajú dlhé úseky turistických chodníkov, ktoré sú v zlom stave. „Ak sa v národnom parku nájdu prostriedky vo výške viac ako milión eur na čistenie chodníkov, ktoré verejnosť nevyužíva, je namieste otázka, prečo sa zároveň dlhodobo nedarí stabilne financovať obnovu turistických trás, po ktorých chodia bežní návštevníci, rodiny s deťmi, turisti aj záchranári,” uzavrel značkár a predseda turistického klubu Tramp Hubová Peter Ižo.