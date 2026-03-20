My sme les kritizuje výstavbu novej zjazdovky v Jasnej
Spoločnosť Tatry Mountain Resorts (TMR) reagovala, že celý proces prípravy zjazdovky rieši v zmysle zákona a dodržiava všetky zákonné ustanovenia.
Autor TASR
Demänovská Dolina 20. marca (TASR) - Pri výstavbe novej dvojkilometrovej zjazdovky Luková - Otupné v lyžiarskom stredisku Jasná v Národnom parku Nízke Tatry (NAPANT) podľa iniciatívy My sme les vyrúbali všetky stromy v trase novej zjazdovky, čím sa malo zasiahnuť do územia s cennými horskými lesmi a biotopmi európskeho významu v hodnote vyše 5,5 milióna eur. Spoločnosť Tatry Mountain Resorts (TMR) reagovala, že celý proces prípravy zjazdovky rieši v zmysle zákona a dodržiava všetky zákonné ustanovenia.
Správa NAPANT-u podľa iniciatívy opakovane niekoľko rokov odmietala dať súhlasné stanovisko k budovaniu novej zjazdovky. „Všetko sa zmenilo až v roku 2025, kedy po zmene vlády a zmenách v rezorte životného prostredia správa národného parku so zámerom developera súhlasila,“ spresnili z My sme les. Podľa TMR Správa NAPANT-u poukázala na negatíva, pričom v jej stanovisku má byť viacero nepresných informácií, faktov a domnienok, no viaceré boli už samotným procesom EIA vyvrátené.
Projekt bol podľa ochranárov dlhé roky blokovaný aj pre výskyt ohrozených hlucháňov hôrnych v lokalite. „K odblokovaniu došlo až potom, ako monitoring platený investorom preukázal ich údajnú neprítomnosť. Za škodu v hodnote 5,5 milióna eur, ktorú spôsobí zničenie biotopov európskeho významu v miestach novej zjazdovky, príslušný Okresný úrad v Žiline určil len minimálne kompenzácie,“ uviedli.
TMR považuje za nekorektné a zavádzajúce, ak niekto použije na výpočet spoločenskej škody sumy, ktoré sa používajú pri stanovovaní trestov pri porušení zákona nelegálnym výrubom, zberom, lovom a podobne. „V prípade tohto projektu ide o legálnu aktivitu riešenú zákonom stanoveným spôsobom vrátane posudzovania vplyvov na životné prostredie, pri ktorom sa má uplatňovať paragraf šesť Zákona o ochrane prírody, kedy majú byť navrhnuté primerané kompenzačné opatrenia. Navrhovaná zjazdovka je teda v súlade s EIA, v súlade s Návštevným poriadkom NAPANT-u, v súlade s Územným plánom obce Demänovská Dolina, programom na záchranu hlucháňa, sme mimo území NATURY 2000 aj mimo vtáčieho územia, nevstupujeme do prísne chránených území,“ podotkol hovorca TMR Marián Galajda.
Ako kompenzáciu plánuje developer odstrániť vleky z území dnes už prísne chránených a v minulosti využívaných na lyžovanie. Iniciatíva My sme les zdôraznila, že sú to kroky, ktoré by nemali byť kompenzáciami, ale samozrejmosťou pri prevádzke lyžiarskeho strediska. „Keďže úrad netrval na splnení opatrení pred začiatkom realizácie novej zjazdovky, nie je isté, či sa vôbec uskutočnia. Ten istý vlek mal byť odstránený už pred viac ako 20 rokmi a dodnes stojí. O primerané kompenzácie sa nesnažil ani investor,“ dodala.
Výstavba prebieha v treťom stupni ochrany v čase prípravy zonácie NAPANT-u. Podľa ochranárov presadzuje majiteľ strediska v návrhu zonácie zníženie ochrany územia v okolí zjazdoviek do zóny D s druhým stupňom ochrany, teda najnižším možným v národnom parku. „Budovanie úplne novej zjazdovky v treťom stupni ochrany jasne ukazuje, že aktuálne zaradenie všetkých zjazdoviek do tretieho stupňa umožňuje rozvoj aj prevádzku zjazdoviek a žiadne znižovanie stupňa ochrany nie je nutné. Toto nie je spoločensky a environmentálne zodpovedné správanie sa podnikateľského subjektu, ale jeho presný opak,“ ozrejmil Marek Kuchta z Iniciatívy My sme les.
Developer doplnil, že za desať rokov práce sa zjazdovka menila a jej umiestnenie prispôsobili argumentom ochrany prírody. Dôležitým dôvodom pre vybudovanie modrej zjazdovky v tejto lokalite je podľa TMR zníženie úrazovosti, keďže jestvujúce modré zjazdovky sú najvyťaženejšie a sú miestami najväčšieho množstva kolíznych situácií.
Správa NAPANT-u podľa iniciatívy opakovane niekoľko rokov odmietala dať súhlasné stanovisko k budovaniu novej zjazdovky. „Všetko sa zmenilo až v roku 2025, kedy po zmene vlády a zmenách v rezorte životného prostredia správa národného parku so zámerom developera súhlasila,“ spresnili z My sme les. Podľa TMR Správa NAPANT-u poukázala na negatíva, pričom v jej stanovisku má byť viacero nepresných informácií, faktov a domnienok, no viaceré boli už samotným procesom EIA vyvrátené.
Projekt bol podľa ochranárov dlhé roky blokovaný aj pre výskyt ohrozených hlucháňov hôrnych v lokalite. „K odblokovaniu došlo až potom, ako monitoring platený investorom preukázal ich údajnú neprítomnosť. Za škodu v hodnote 5,5 milióna eur, ktorú spôsobí zničenie biotopov európskeho významu v miestach novej zjazdovky, príslušný Okresný úrad v Žiline určil len minimálne kompenzácie,“ uviedli.
TMR považuje za nekorektné a zavádzajúce, ak niekto použije na výpočet spoločenskej škody sumy, ktoré sa používajú pri stanovovaní trestov pri porušení zákona nelegálnym výrubom, zberom, lovom a podobne. „V prípade tohto projektu ide o legálnu aktivitu riešenú zákonom stanoveným spôsobom vrátane posudzovania vplyvov na životné prostredie, pri ktorom sa má uplatňovať paragraf šesť Zákona o ochrane prírody, kedy majú byť navrhnuté primerané kompenzačné opatrenia. Navrhovaná zjazdovka je teda v súlade s EIA, v súlade s Návštevným poriadkom NAPANT-u, v súlade s Územným plánom obce Demänovská Dolina, programom na záchranu hlucháňa, sme mimo území NATURY 2000 aj mimo vtáčieho územia, nevstupujeme do prísne chránených území,“ podotkol hovorca TMR Marián Galajda.
Ako kompenzáciu plánuje developer odstrániť vleky z území dnes už prísne chránených a v minulosti využívaných na lyžovanie. Iniciatíva My sme les zdôraznila, že sú to kroky, ktoré by nemali byť kompenzáciami, ale samozrejmosťou pri prevádzke lyžiarskeho strediska. „Keďže úrad netrval na splnení opatrení pred začiatkom realizácie novej zjazdovky, nie je isté, či sa vôbec uskutočnia. Ten istý vlek mal byť odstránený už pred viac ako 20 rokmi a dodnes stojí. O primerané kompenzácie sa nesnažil ani investor,“ dodala.
Výstavba prebieha v treťom stupni ochrany v čase prípravy zonácie NAPANT-u. Podľa ochranárov presadzuje majiteľ strediska v návrhu zonácie zníženie ochrany územia v okolí zjazdoviek do zóny D s druhým stupňom ochrany, teda najnižším možným v národnom parku. „Budovanie úplne novej zjazdovky v treťom stupni ochrany jasne ukazuje, že aktuálne zaradenie všetkých zjazdoviek do tretieho stupňa umožňuje rozvoj aj prevádzku zjazdoviek a žiadne znižovanie stupňa ochrany nie je nutné. Toto nie je spoločensky a environmentálne zodpovedné správanie sa podnikateľského subjektu, ale jeho presný opak,“ ozrejmil Marek Kuchta z Iniciatívy My sme les.
Developer doplnil, že za desať rokov práce sa zjazdovka menila a jej umiestnenie prispôsobili argumentom ochrany prírody. Dôležitým dôvodom pre vybudovanie modrej zjazdovky v tejto lokalite je podľa TMR zníženie úrazovosti, keďže jestvujúce modré zjazdovky sú najvyťaženejšie a sú miestami najväčšieho množstva kolíznych situácií.