Štvrtok 28. máj 2026Meniny má Viliam
My sme les: O osude plieska v trase zjazdovky v Jasnej rozhodne úrad

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Demänovská Dolina 28. mája (TASR) - O osude plieska v Nízkych Tatrách, ktoré sa nachádza priamo v trase novej zjazdovky Luková - Otupné, rozhodne okresný úrad, ktorý plánuje ďalšie kroky vykonať na budúci týždeň. Informovala o tom iniciatíva My sme les na sociálnej sieti po štvrtkovom rokovaní v Demänovskej doline, ktoré bolo zvolané Okresným úradom v Žiline, za účasti spoločnosti Tatry Mountain Resorts (TMR) aj Správy Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) k téme novoobjaveného plieska v Jasnej.

Ochranári podotkli, že na rokovaní mal chýbať majiteľ pozemku, ktorý podľa ich slov pozvánku ani nedostal. „Pozitívne je, že aj TMR už uznala, že ide o pliesko vzniknuté v ľadovcovej moréne. Všetci sme sa zároveň zhodli na potrebe jeho ochrany. V otázke ochrannej vzdialenosti, ktorá musí byť zachovaná, sa názory rôznia,“ priblížili z iniciatívy.

Na novoobjavené pliesko v Nízkych Tatrách v nadmorskej výške 1316 metrov nad morom nedávno upozornili ochranári. Nález potvrdila aj Správa NAPANT-u, ktorá oficiálne upozornila spoločnosť TMR na výskyt vzácnej mokrade a chránených živočíchov. Okrem toho ich požiadala aj o okamžité prerušenie prác v širšom okolí plieska a na zmenu trasovania zjazdovky.

Pliesko sa nachádza v ľadovcovej moréne, ktorá je pozostatkom z doby ľadovej. Doteraz bolo v tomto rozľahlom pohorí zaznamenaných trinásť plies alebo pliesok, nové pliesko by tak bolo štrnástym známym v poradí. Kým vo Vysokých a Západných Tatrách sú nálezy dosiaľ nezdokumentovaných pliesok v lesnom teréne, prípadne v pásme kosodreviny dodnes relatívne bežné, v Nízkych Tatrách ide o vzácnosť,“ doplnili z My sme les.
