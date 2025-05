My sme les požaduje stiahnutie a prepracovanie návrhu zonácie TANAP-u

Prešov 16. mája (TASR) - Návrh novej zonácie Tatranského národného parku (TANAP), ktorý oznámil Okresný úrad (OÚ) v Prešove, zásadne znižuje úroveň ochrany najstaršieho národného parku. Materiál vypracovaný Správou TANAP-u nielenže nezodpovedá zákonným požiadavkám, ale ignoruje aj rozhodnutie Európskeho súdneho dvora a nové míľniky plánu obnovy. Iniciatíva My sme les a občianske združenie Prales preto vyzývajú na jeho stiahnutie a prepracovanie. TASR o tom informovali z iniciatívy My sme les.



Návrh je podľa ochranárov nekompletný - chýba povinný program starostlivosti, čo môže spôsobiť právnu neistotu pre tisíce vlastníkov a správcov pozemkov v národnom parku. „Okresný úrad v Prešove nám potvrdil, že takýmto dokumentom nedisponuje, čo je v priamom rozpore s legislatívou,“ upozorňuje Milan Olekšák z iniciatívy My sme les.



Rada národného parku nebola podľa Olekšáka k návrhu vôbec prizvaná a neprerokovala ho. Ide pritom o najzásadnejší dokument, ktorý určuje budúcnosť ochrany TANAP-u.



Obsah zonácie je podľa ochranárov mimoriadne problematický. Návrh nezaraďuje tisícky hektárov starých lesov a biotopov hlucháňa hôrneho do prísne chránenej zóny A, hoci to vyžaduje Plán obnovy a odolnosti. Do zóny A takisto nie sú zaradené ani viaceré veľmi cenné lokality ako Trstený žľab, Kamenistá dolina či Baranec. Pobúrenie podľa ochranárov vyvoláva zaradenie Jaloveckej doliny do najmenej chránenej D zóny, hoci ide o hodnotnú lokalitu.



Iniciatíva My sme les vyzýva Správu TANAP-u, aby návrh stiahla a prepracovala tak, aby zodpovedal zákonu, záväzkom z Plánu obnovy a odolnosti a predovšetkým potrebám ochrany prírody.



Rezort životného prostredia vo štvrtok (15. 5.) informoval, že návrh zonácie TANAP-u odborne prediskutovali a pripravili v spolupráci so všetkými kľúčovými hráčmi v regióne. Piliermi sú ochrana najcennejších lokalít a biotopov vzácnych druhov, zmysluplný rozvoj, podpora udržateľného turizmu a rovnako aj zohľadnenie potrieb ľudí, ktorí žijú, pracujú alebo podnikajú na jeho území. Projekt počíta so zväčšením výmery národného parku zo súčasných 73.800 hektárov na 74.075 hektárov. Takmer polovicu novej výmery, 34.777 hektárov, majú tvoriť územia s najprísnejším piatym stupňom ochrany. Rezort zároveň uviedol, že návrh zonácie je v pripomienkovom konaní na Okresnom úrade v Prešove.