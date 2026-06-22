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My sme les spúšťa s Bukovinou projekt prevencie konfliktov s medveďmi
V Bukovine sa uskutočnia stretnutia, prednášky a informačné aktivity zamerané na prevenciu konfliktov s medveďmi a na zodpovedné správanie sa.
Autor TASR
Bukovina 22. júna (TASR) - Iniciatíva My sme les spúšťa s liptovskou obcou Bukovina projekt prevencie konfliktov s medveďmi, v rámci ktorého bude realizovať preventívne opatrenia v obci, kde bol opakovane zaznamenaný výskyt medveďa hnedého. Plánované opatrenia sa zamerajú na technické zabezpečenie miestneho cintorína, zabezpečenie odpadov a monitoring medveďov v okolí obce.
Iniciatíva spolu s obcou podpísali memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je zlepšiť bezpečnosť obyvateľov, ochranu majetku a minimalizovať výskyt medveďov v intraviláne obce prostredníctvom konkrétnych preventívnych opatrení. „Výber obce nebol náhodný, ale cielene sme sa zamerali na obec, kde sa opakovane vyskytujú medvede v jej okolí a môže prichádzať ku konfliktom s miestnymi obyvateľmi. Dôležité je si uvedomiť, že dlhodobé riešenie konfliktov medzi človekom a medveďom spočíva predovšetkým v prevencii, odstraňovaní lákadiel a zodpovednom správaní ľudí,” uviedol Michal Haring z My sme les.
Odborníci z iniciatívy spoločne so zástupcami obce už identifikovali miesta, ktoré môžu medvede lákať do blízkosti ľudí, ako sú napríklad komunálny odpad, ovocné dreviny, kompostoviská, včelíny či hospodárske zvieratá. „Naším cieľom nie je len riešiť jednotlivé incidenty, ale vytvoriť modelový príklad toho, ako môže obec aktívne predchádzať konfliktom medzi človekom a medveďom,“ doplnil Haring.
Medzi plánované technické riešenia patrí zabezpečenie miestneho cintorína elektrickým ohradníkom, výmena časti odpadových nádob za nádoby odolné voči medveďom, optimalizácia odpadového hospodárstva a monitoring výskytu medveďov v tesnej blízkosti obce. Súčasťou projektu bude aj edukácia obyvateľov obce o spolužití s medveďom. V Bukovine sa uskutočnia stretnutia, prednášky a informačné aktivity zamerané na prevenciu konfliktov s medveďmi a na zodpovedné správanie sa.
„Chceme urobiť maximum pre bezpečnosť obyvateľov a zároveň dlhodobo riešiť konflikty s medveďmi. Nie je v silách obce poradiť si s touto situáciou bez odbornej pomoci expertov. Sme radi, že v rámci projektu získame návod a riešenia, ktoré sa osvedčili aj v iných regiónoch Slovenska alebo v zahraničí. Verím, že budeme vzorovým príkladom aj pre iné obce,“ spresnila starostka obce Bukovina Mária Teniaková.
Iniciatíva spolu s obcou podpísali memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je zlepšiť bezpečnosť obyvateľov, ochranu majetku a minimalizovať výskyt medveďov v intraviláne obce prostredníctvom konkrétnych preventívnych opatrení. „Výber obce nebol náhodný, ale cielene sme sa zamerali na obec, kde sa opakovane vyskytujú medvede v jej okolí a môže prichádzať ku konfliktom s miestnymi obyvateľmi. Dôležité je si uvedomiť, že dlhodobé riešenie konfliktov medzi človekom a medveďom spočíva predovšetkým v prevencii, odstraňovaní lákadiel a zodpovednom správaní ľudí,” uviedol Michal Haring z My sme les.
Odborníci z iniciatívy spoločne so zástupcami obce už identifikovali miesta, ktoré môžu medvede lákať do blízkosti ľudí, ako sú napríklad komunálny odpad, ovocné dreviny, kompostoviská, včelíny či hospodárske zvieratá. „Naším cieľom nie je len riešiť jednotlivé incidenty, ale vytvoriť modelový príklad toho, ako môže obec aktívne predchádzať konfliktom medzi človekom a medveďom,“ doplnil Haring.
Medzi plánované technické riešenia patrí zabezpečenie miestneho cintorína elektrickým ohradníkom, výmena časti odpadových nádob za nádoby odolné voči medveďom, optimalizácia odpadového hospodárstva a monitoring výskytu medveďov v tesnej blízkosti obce. Súčasťou projektu bude aj edukácia obyvateľov obce o spolužití s medveďom. V Bukovine sa uskutočnia stretnutia, prednášky a informačné aktivity zamerané na prevenciu konfliktov s medveďmi a na zodpovedné správanie sa.
„Chceme urobiť maximum pre bezpečnosť obyvateľov a zároveň dlhodobo riešiť konflikty s medveďmi. Nie je v silách obce poradiť si s touto situáciou bez odbornej pomoci expertov. Sme radi, že v rámci projektu získame návod a riešenia, ktoré sa osvedčili aj v iných regiónoch Slovenska alebo v zahraničí. Verím, že budeme vzorovým príkladom aj pre iné obce,“ spresnila starostka obce Bukovina Mária Teniaková.