My sme les: Ťažby dreva v NP Veľká Fatra mali poškodiť vzácne lokality
Správa NP Veľká Fatra mala byť ochranármi vopred upozornená, že v lokalite v Nižnej Lipovej sa vyskytuje vzácny mach - kyjanôčka zelená.
Autor TASR
Ľubochňa 13. apríla (TASR) - Iniciatíva My sme les upozorňuje na ťažbu dreva v Národnom parku (NP) Veľká Fatra, ktorá mala zničiť chránené územie a ohroziť výskyt vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Ako TASR informovali z iniciatívy, ochranári zdokumentovali v NP Veľká Fatra ťažbu dreva v Ľubochnianskej doline, ku ktorej malo dôjsť priamo na štátnych pozemkoch a v lese v Nižnej Lipovej, kde podľa iniciatívy vzniklo rúbanisko na ploche 2,5 hektára.
Správa NP Veľká Fatra mala byť ochranármi vopred upozornená, že v lokalite v Nižnej Lipovej sa vyskytuje vzácny mach - kyjanôčka zelená, ktorý je druhom európskeho významu a patrí medzi chránené rastliny. „Na svoje prežitie potrebuje dostatok odumretého dreva. Tak rozsiahla ťažba dreva však zničila jej biotop, keďže na veľkom rúbanisku tento druh neprežije. Napriek upozorneniu správa NP les vyrúbala,” uviedol Marián Jasík z občianskeho združenia Prales a člen rady NP Veľká Fatra.
Ochranári po ťažbe preskúmali rúbanisko a našli až 67 kusov kyjanôčky, čo podľa nich znamená, že zničená lokalita bola pre tento mach významná. „Okrem toho tu pozorovali aj päť jedincov najväčšieho európskeho ďatľa - tesára čierneho, ktorý taktiež patrí medzi európsky významné chránené druhy. Vyrúbaná lokalita je súčasťou Chráneného vtáčieho územia Veľká Fatra vyhláseného aj na ochranu tohto ďatľa, ktorý na rúbaniskách neprežije,“ spresnila iniciatíva.
Druhá vyrúbaná lokalita nad riečkou Ľubochnianka, na ktorú upozorňuje My sme les, sa má podľa ich slov už v roku 2033 stať najprísnejšie chránenou časťou NP, kde sa nesmú robiť žiadne zásahy. „Plocha však bola v priebehu posledného pol roka súvislo vyrúbaná a nezostali tu stáť ani ležať žiadne väčšie stromy. Do A zóny teda prejde zdevastovaná plocha, ktorá sa bude spamätávať desiatky rokov,“ podotkli.
Ondrej Kameniar z Iniciatívy My sme les zdôraznil, že obe ťažby dreva boli vyznačené ako asanačné, čiže formálnym dôvodom bol lykožrút. „Kopy prevažne zelenej čečiny po ťažbe v zimnom období však ukazujú, že tu zrejme opäť raz bola kalamitná ťažba zneužitá na vyťaženie stromov, ktoré by sa inak vyrúbať nedali. Je nepochopiteľné, že ťažbu dreva urobila samotná správa NP na štátnych pozemkoch. Organizácia zodpovedná za manažment NP tak zničila biotop množstvu živočíchov vrátane druhov európskeho významu,” dodal Kameniar.
Tieto prípady podľa neho ukazujú, že pri tvorbe nových zonácií je kľúčové dať čo najväčšie plochy štátnych pozemkov rovno do najprísnejšej chránenej zóny A, kde už les nemôže byť zničený ťažbou za žiadnych okolností.
Ochranári zároveň zdôrazňujú, že určité zásahy sú možné či dokonca žiaduce aj v NP, ale musia sa vykonávať odborne tak, aby neohrozili vzácne lokality. „Aj v NP Veľká Fatra je veľa umelo vysadených lesov s nevhodnými druhmi stromov, ktoré sú ideálnymi kandidátmi na manažmentové zásahy. Po výraznom preriedení by tu mohli samovoľne začať rásť vhodnejšie druhy stromov a spolu s nimi aj množstvo druhov rastlín a živočíchov. Spustil by sa tak proces, smerujúci k obnove prírodného lesa, ktorý by bol odolnejší pred prírodnými katastrofami v budúcnosti,“ doplnila iniciatíva.
