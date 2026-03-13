< sekcia Regióny
My sme les upozorňuje na výrub stromov v biotope hlucháňa v TANAP-e
Takáto ťažba dreva je podľa iniciatívy v rozpore s rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie (EÚ) a Slovensku hrozia sankcie za nedostatočnú ochranu hlucháňa.
Autor TASR
Pribylina 13. marca (TASR) - Iniciatíva My sme les upozorňuje na výrub storočných stromov, ku ktorému má dochádzať v biotope hlucháňa hôrneho neďaleko Račkovej doliny v Tatranskom národnom parku (TANAP). Takáto ťažba dreva je podľa iniciatívy v rozpore s rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie (EÚ) a Slovensku hrozia sankcie za nedostatočnú ochranu hlucháňa. TASR o tom informovala iniciatíva My sme les.
Aktivisti podotýkajú, že majú k dispozícií dôkazy o ťažbe dreva v biotope hlucháňa v lesnom poraste v lokalite Jalovičiarky pod vrchom Ježová, neďaleko Račkovej doliny v Západných Tatrách. Podľa ich slov ide o storočné stromy, ktoré sa nachádzajú v 3. stupni ochrany v TANAP-e a patria pod urbár z Liptovskej Kokavy.
„Celkovo tu bolo v priebehu tejto zimy vyťažených približne 60 až 80 prevažne suchých alebo vysychajúcich smrekov. V tejto lokalite sa však stromy rúbať nesmú, pretože v schválenom Programe záchrany hlucháňa hôrneho je tu nastavený bezzásahový režim. Takáto ťažba nikdy nemala byť správou TANAP-u odsúhlasená,“ ozrejmil Miroslav Kaliský z iniciatívy My sme les.
Za posledný rok má ísť podľa iniciatívy o druhý podobný prípad v rovnakej lokalite. „Celkovo bolo v TANAP-e Správou národného parku odsúhlasených niekoľko ťažieb dreva v biotopoch hlucháňa, pričom väčšina stromov už je vyrúbaná,“ podotkla iniciatíva s tým, že pre Slovensko môže mať takýto prístup negatívne dôsledky, pretože nedostatočná ochrana hlucháňa je porušením podmienok rozsudku Súdneho dvora EÚ.
„Lokalita pod vrchom Ježová a mnohé ďalšie lokality, kde žije ohrozený hlucháň, sa nedostali pri návrhu zonácie TANAP-u do najprísnejšie chránenej zóny A. Podľa analýzy iniciatívy My sme les ide o vyše 4600 hektárov biotopov. V praxi to znamená, že sa v budúcnosti môžu objaviť podobné prípady ťažby dreva,“ priblížil Ondrej Kameniar z iniciatívy My sme les.
Environmentálne organizácie poslali uvedené informácie Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR v rámci hromadnej pripomienky k návrhu zonácie TANAP-u. Ochranári zároveň vyzývajú MŽP SR, aby rešpektovalo upozornenie odborníkov a opravilo zonácie tak, aby boli biotopy hlucháňa prísne chránené.
Aktivisti podotýkajú, že majú k dispozícií dôkazy o ťažbe dreva v biotope hlucháňa v lesnom poraste v lokalite Jalovičiarky pod vrchom Ježová, neďaleko Račkovej doliny v Západných Tatrách. Podľa ich slov ide o storočné stromy, ktoré sa nachádzajú v 3. stupni ochrany v TANAP-e a patria pod urbár z Liptovskej Kokavy.
„Celkovo tu bolo v priebehu tejto zimy vyťažených približne 60 až 80 prevažne suchých alebo vysychajúcich smrekov. V tejto lokalite sa však stromy rúbať nesmú, pretože v schválenom Programe záchrany hlucháňa hôrneho je tu nastavený bezzásahový režim. Takáto ťažba nikdy nemala byť správou TANAP-u odsúhlasená,“ ozrejmil Miroslav Kaliský z iniciatívy My sme les.
Za posledný rok má ísť podľa iniciatívy o druhý podobný prípad v rovnakej lokalite. „Celkovo bolo v TANAP-e Správou národného parku odsúhlasených niekoľko ťažieb dreva v biotopoch hlucháňa, pričom väčšina stromov už je vyrúbaná,“ podotkla iniciatíva s tým, že pre Slovensko môže mať takýto prístup negatívne dôsledky, pretože nedostatočná ochrana hlucháňa je porušením podmienok rozsudku Súdneho dvora EÚ.
„Lokalita pod vrchom Ježová a mnohé ďalšie lokality, kde žije ohrozený hlucháň, sa nedostali pri návrhu zonácie TANAP-u do najprísnejšie chránenej zóny A. Podľa analýzy iniciatívy My sme les ide o vyše 4600 hektárov biotopov. V praxi to znamená, že sa v budúcnosti môžu objaviť podobné prípady ťažby dreva,“ priblížil Ondrej Kameniar z iniciatívy My sme les.
Environmentálne organizácie poslali uvedené informácie Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR v rámci hromadnej pripomienky k návrhu zonácie TANAP-u. Ochranári zároveň vyzývajú MŽP SR, aby rešpektovalo upozornenie odborníkov a opravilo zonácie tak, aby boli biotopy hlucháňa prísne chránené.