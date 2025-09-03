< sekcia Regióny
Blíži sa vykurovacia sezóna, v Myjave sa začali protipožiarne kontroly
Každý vlastník či užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť DHZ prehliadku, s výnimkou obytných miestností.
Autor TASR
Myjava 3. septembra (TASR) - V meste Myjava sa v stredu začali na Jablonskej ulici protipožiarne preventívne kontroly, pokračovať budú v ďalších častiach mesta. Stalo sa tak z dôvodu blížiacej sa vykurovacej sezóny. Vykonávajú ich poverení členovia Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Myjava. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Ako uviedla, každý vlastník či užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť DHZ prehliadku, s výnimkou obytných miestností. „Pri prehliadkach sa kontrolujú predovšetkým suterén domu, pivnice, povaly, garáže či ďalšie priestory so zvýšeným rizikom vzniku požiaru,“ priblížila. Hasiči sú zase povinní preukázať sa príslušným poverením a vedúci skupiny dokladom o odbornej spôsobilosti. Kontrola môže občanov upozorniť na zistené nedostatky a požiadať ich o odstránenie bez zbytočného dokladu, na čo poskytnú potrebné informácie a rady.
V prípade pochybností o stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti kontrolná skupina obce navrhne samospráve, aby požiadala príslušné odborné orgány či odborne spôsobilé osoby o preverenie stavu. „Nedostatky, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo sťaženej záchrane osôb či majetku, oznámia samospráve, ktorá uloží lehoty na ich odstránenie,“ doplnilo mesto. Pri kontrole spíšu zápis v dvoch vyhotoveniach, jeden pre kontrolovaný subjekt a druhý pre obec.
Ako uviedla, každý vlastník či užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť DHZ prehliadku, s výnimkou obytných miestností. „Pri prehliadkach sa kontrolujú predovšetkým suterén domu, pivnice, povaly, garáže či ďalšie priestory so zvýšeným rizikom vzniku požiaru,“ priblížila. Hasiči sú zase povinní preukázať sa príslušným poverením a vedúci skupiny dokladom o odbornej spôsobilosti. Kontrola môže občanov upozorniť na zistené nedostatky a požiadať ich o odstránenie bez zbytočného dokladu, na čo poskytnú potrebné informácie a rady.
V prípade pochybností o stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti kontrolná skupina obce navrhne samospráve, aby požiadala príslušné odborné orgány či odborne spôsobilé osoby o preverenie stavu. „Nedostatky, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo sťaženej záchrane osôb či majetku, oznámia samospráve, ktorá uloží lehoty na ich odstránenie,“ doplnilo mesto. Pri kontrole spíšu zápis v dvoch vyhotoveniach, jeden pre kontrolovaný subjekt a druhý pre obec.