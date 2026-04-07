Myjava bude hostiť medzinárodný workshop o architektovi Jurkovičovi
Autor TASR
Myjava 7. apríla (TASR) - Mesto Myjava bude 15. až 17. apríla hostiť medzinárodný stredoškolský workshop venovaný životu a dielu architekta Dušana Samuela Jurkoviča. Podujatie sa uskutoční v Kultúrnom dome Samka Dudíka a jeho vybrané časti budú prístupné aj širokej verejnosti. TASR to uviedol hovorca mesta Marek Hrin.
Cieľom je zvýšiť záujem o ľudovú architektúru, najmä v kopaničiarskom regióne, a podporiť ochranu a zachovanie kultúrnych hodnôt, z ktorých Jurkovič čerpal. „Študenti budú v rámci workshopu hľadať charakteristické prvky pre Jurkovičov región, navrhovať ich uplatnenie, pričom sa majú nechať inšpirovať Jurkovičom a jeho odkazom,“ ozrejmil. Na workshop pricestujú študenti zo stredných škôl z Českej republiky a Slovenska. Spolu sa na Myjave v polovici apríla stretne 56 študentov pod vedením deviatich pedagógov.
Súčasťou programu budú odborné prednášky jedenástich expertov z rôznych oblastí. Tí priblížia osobnosť a dielo Jurkoviča z viacerých perspektív - od jeho života a kultúrneho kontextu až po architektonické a spoločenské aspekty jeho tvorby. Výsledky študentských prác budú verejnosti predstavené na jeseň počas Michalského jarmoku.
Podujatie doplnia sprievodné aktivity vrátane exkurzie na Bradlo, kde sa nachádza jedno z významných Jurkovičových diel. V priestoroch kultúrneho domu budú zároveň inštalované štyri tematické výstavy. Jednou z nich bude výstava William Ritter - Obraz krajiny, ktorá predstaví tvorbu švajčiarskeho publicistu a výtvarníka. Jej vernisáž sa uskutoční 16. apríla za účasti kurátorky a zahraničných hostí. V ten istý deň bude po vernisáži premietaný aj film Svetlé miesto režiséra Dušana Trenčíka.
Organizátori zároveň zdôrazňujú, že vstup na všetky prednášky, výstavy aj sprievodné podujatia je pre verejnosť voľný. Podujatie sa koná pod záštitou Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR a Slovenskej komory stavebných inžinierov. Odbornými garantmi sú Spolok architektov Slovenska a Slovenská technická univerzita v Bratislave. Organizačne podujatie zabezpečuje mesto Myjava v spolupráci so Združením pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku.
