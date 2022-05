Myjava bude mať v zastupiteľstve o jedného poslanca menej

Myjava 16. mája (TASR) – Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Myjave na svojom poslednom zasadnutí prijali uznesenie, že v novom volebnom období bude mať zastupiteľstvo o jedného poslanca menej.



V súčasnom poslaneckom zbore pôsobí 19 poslancov, podľa schváleného uznesenia to po tohtoročných voľbách bude 18. Zákon o obecnom zriadení umožňuje v mestách s počtom od 10.001 do 20.000 obyvateľov vytvoriť mestské zastupiteľstvo s minimálne 13 a maximálne 19 poslancami. Na konci roka 2021 evidovalo mesto Myjava 10.973 obyvateľov.



Mesto bude aj naďalej rozdelené do desiatich volebných obvodov. Tri z nich sú vytvorené v mestskej časti Turá Lúka, ktorá má v mestskom zastupiteľstve štvorčlenné zastúpenie. Zmena nastane v šiestom volebnom obvode, ktorý zastupuje časť ulice Partizánske a ulice Jánošíkova, 8. apríla, SNP a Viestova. Občania si namiesto doterajších troch budú voliť už len dvoch poslancov.