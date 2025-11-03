< sekcia Regióny
Myjava bude v roku 2026 hospodáriť s mierne prebytkovým rozpočtom
Bežné príjmy sú plánované na úrovni 17,69 milióna eur, výdavky by mali dosiahnuť 8,54 milióna eur.
Autor TASR
Myjava 3. novembra (TASR) - Mesto Myjava bude v roku 2026 hospodáriť s mierne prebytkovým rozpočtom. Poslanci schválili predložený návrh rozpočtu v pondelok na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Celkové príjmy sú plánované na úrovni 27.139.868 eur a výdavky vo výške 27.136.069 eur, s celkovým prebytkom vo výške 3799 eur.
Hlavný kontrolór Vladimír Výdurek odporučil, aby poslanci návrh schválili. Bežné príjmy sú plánované na úrovni 17,69 milióna eur, výdavky by mali dosiahnuť 8,54 milióna eur. Kapitálové príjmy sú predpokladané vo výške 6,73 milióna eur, kapitálové výdavky 6,16 milióna eur.
Rozpočtovaná je aj možnosť čerpania kontokorentného úveru vo výške 375.000 eur, ktorý je rozpočtovaný v tejto výške aj vo výdavkových finančných operáciách na prípadné spolufinancovanie kapitálových výdavkov. Príjmové finančné operácie sa predpokladajú vo výške 1,18 milióna eur, výdavkové finančné operácie sú plánované na úrovni 1,58 milióna eur.
Navrhovaný rozpočet počíta napríklad s rekonštrukciou atletického areálu Myjava v hodnote 509.772 eur, s druhou etapou zlepšenia kvality vzdelávania Základnej umeleckej školy Myjava vo výške 322.000 eur, s rekonštrukciou PKO Trnovce za 547.398 eur, druhou etapou rekonštrukcie ZŠ Štúrova za 2.474.356 eur či s rekonštrukciou malej športovej haly za 371.735 eur, na ktoré dostane mesto financie v rámci kapitálových grantov a transferov.
Hlavný kontrolór Vladimír Výdurek odporučil, aby poslanci návrh schválili. Bežné príjmy sú plánované na úrovni 17,69 milióna eur, výdavky by mali dosiahnuť 8,54 milióna eur. Kapitálové príjmy sú predpokladané vo výške 6,73 milióna eur, kapitálové výdavky 6,16 milióna eur.
Rozpočtovaná je aj možnosť čerpania kontokorentného úveru vo výške 375.000 eur, ktorý je rozpočtovaný v tejto výške aj vo výdavkových finančných operáciách na prípadné spolufinancovanie kapitálových výdavkov. Príjmové finančné operácie sa predpokladajú vo výške 1,18 milióna eur, výdavkové finančné operácie sú plánované na úrovni 1,58 milióna eur.
Navrhovaný rozpočet počíta napríklad s rekonštrukciou atletického areálu Myjava v hodnote 509.772 eur, s druhou etapou zlepšenia kvality vzdelávania Základnej umeleckej školy Myjava vo výške 322.000 eur, s rekonštrukciou PKO Trnovce za 547.398 eur, druhou etapou rekonštrukcie ZŠ Štúrova za 2.474.356 eur či s rekonštrukciou malej športovej haly za 371.735 eur, na ktoré dostane mesto financie v rámci kapitálových grantov a transferov.