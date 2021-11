Myjavské Centrum tradičnej kultúry plánuje výstavu Tváre a farby sveta

Myjava 5. novembra (TASR) - Centrum tradičnej kultúry v Myjave sprístupní vo výstavnej sieni Kultúrneho domu Samka Dudíka výstavu fotografií Tváre a farby sveta od autora Eduarda Timka. TASR o tom informovala za organizátorov Ema Čmelová.



Autor sa pravidelne venuje voľnej fotografickej tvorbe v oblasti krajiny, zvierat, portrétu, aktu a reportážnej fotografii doma i v zahraničí od roku 2001. "Fotografiou sa zaoberá od svojich desiatich rokov. Vo voľnej tvorbe vyjadruje obdiv prírode, krajine a jej obyvateľom a za fotografiami cestuje po svete," uviedla Čmelová.



"Moja práca nie je nudná a stereotypná. Mnohokrát ma zaviedla do rôznych krajín a na rôzne miesta. Fotil som v bani, pod vodou, z lietadla, na štítoch hôr, vo fabrikách s rozmanitou výrobou, v nemocniciach, ale aj v súkromných zbierkach dánskej kráľovskej rodiny. Ako roky pribúdajú, moje poznanie a vnímanie sveta a celkový postoj sa mení. Postupne si všímam viac a viac ľudí," doplnil autor výstavy, fotograf Timko.



Vernisáž bude v pondelok 15. novembra o 17.00 h a výstava bude otvorená do 26. novembra počas pracovných dní od 8.00 do 17.00 h. Výstava bude sprístupnená verejnosti na základe semafora pre kultúrne podujatia v režime KZ alebo OTP.