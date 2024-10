Myjava chce rokovať s krajom o prevzatí nemocnice s poliklinikou

Myjava 11. októbra (TASR) - Mesto Myjava chce rokovať s Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) o možnom prevzatí nemocnice s poliklinikou do vlastníctva samosprávy. Radnica o tom informovala na svojom webe. TSK ponúkol za symbolické euro do správy miest a obcí všetky tri nemocnice vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.



"Mesto Myjava na výzvu zareagovalo a v stredu 9. októbra poslalo predsedovi TSK Jaroslavovi Baškovi odpoveď, že ponuku prijíma a žiada o začatie rokovaní medzi mestom a vyšším územným celkom o spôsobe a rozsahu prevodu nemocnice a o stanovení podmienok práv a povinností vyplývajúcich z možného prevzatia nemocnice," uvádza samospráva na svojom webe.



Myjavský mestský poslanec i poslanec TSK Pavel Halabrín na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Myjave poukázal na to, že nemocnica dosahuje mierny zisk. Kritizoval však avizované podmienky súvisiace s prevzatím nemocníc.



TSK ponúkol za symbolické euro do správy miest a obcí všetky tri nemocnice vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Kraj tvrdí, že nie je schopný dlhodobo udržať financovanie nemocníc v súčasnej podobe. V auguste vyhlásila krajská samospráva verejnú výzvu na manažovanie či prenájom nemocníc, v súčasnosti rokuje so spoločnosťou Agel. Predseda TSK viackrát zopakoval, že je proti odpredaju nemocníc do súkromných rúk.