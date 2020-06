Do špeciálnej školy na Myjave nastúpila približne polovica žiakov

Myjava 1. júna (TASR) - Na rozdiel od iných škôl sa žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami otvorili triedy všetkých ročníkov. Na prvý vyučovací deň v Spojenej škole v Myjave prišla viac ako polovica všetkých detí.



Po takmer troch mesiacoch sa do škôl opäť vrátili deti a ich učitelia, ale viacerí pedagógovia nestratili kontakt so svojimi žiakmi ani v čase, keď boli školy zatvorené. "Pracujem s deťmi s autizmom. S tými, ktoré mali prístup k tabletom a počítačom, som pracovala dištančným spôsobom. Nie so všetkými sa dalo takto pracovať, zvlášť ťažké to bolo s deťmi zo sociálne znevýhodnených rodín," uviedla učiteľka Gabriela Barszczová.



S mnohými pracovali pedagógovia aj v komunitnom centre, ktoré je zriadené v komplexe sociálnej bytovky a útulku. "Paradoxné je, že práve deti, ktoré sme tu mali aj počas obmedzení, dnes do školy nenastúpili. Je mi ľúto, že sme pre ne nastavovali krk, aby mohli byť vzdelávané, a keď je opäť šanca na vzdelávací proces, tak ich rodičia do školy nepustili," informovala o tom riaditeľka školy Dagmar Líšková Zemanová.



Návrat do školy je potrebný pre všetky deti, ale obzvlášť pre tie so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. "Tieto deti si vyžadujú špeciálnu starostlivosť. V škole sa im venujú kolegovia, ktorí s nimi cielene pracujú na nejakých zručnostiach, vzdelávajú a socializujú ich," doplnila Michaela Dugová z Centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Myjave.