Myjava hľadá zhotoviteľa druhej etapy rekonštrukcie ZUŠ
Súčasťou obnovy bude výmena okien, podláh a oprava fasády, riešenie poškodenej stropnej konštrukcie tvoriacej strechu nad týmito priestormi a oprava dažďovej kanalizácie.
Autor TASR
Myjava 7. apríla (TASR) - Mesto Myjava vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa druhej etapy projektu Zlepšenie kvality vzdelávania v Základnej umeleckej škole (ZUŠ) Myjava. Hodnota zákazky má byť vyše 300.000 eur bez DPH. Záujemcovia môžu svoje ponuky posielať do 24. apríla. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Predmetom druhej etapy je skvalitnenie priestorov ZUŠ na prvom nadzemnom podlaží budovy, ako aj doplnenie exteriérovej tieniacej techniky na vybrané okná na prvom a treťom podlaží. Rekonštrukčné práce sa zamerajú najmä na nácvikové miestnosti a ich zázemie, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave.
Súčasťou obnovy bude výmena okien, podláh a oprava fasády, riešenie poškodenej stropnej konštrukcie tvoriacej strechu nad týmito priestormi a oprava dažďovej kanalizácie. Projekt počíta aj s čiastočnou debarierizáciou objektu vrátane vybudovania toalety pre imobilných, vstupných rámp a zabezpečenia bezbariérového prístupu do miestností využívaných žiakmi.
Predpokladaná hodnota zákazky je 362.987,10 eura bez DPH. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov mesta a z fondov Európskej únie prostredníctvom výzvy vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027.
Druhá etapa nadväzuje na už zrealizovaný projekt, ktorý mesto ukončilo vo februári. Investičný zámer samospráva realizovala od októbra 2025 s podporou nenávratného finančného príspevku z Programu Slovensko a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Celkové oprávnené náklady prvej etapy dosiahli 305.642,74 eura.
Cieľom bolo zlepšiť prístup k vzdelávaniu a podporiť rovný prístup ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu. V prvej etape sa realizovala rekonštrukcia priestorov na treťom nadzemnom podlaží vrátane zateplenia obvodového a strešného plášťa, výmeny okien a dverí a čiastočnej debarierizácie. Súčasťou projektu bola aj modernizácia učební, v rámci ktorej škola získala nové vybavenie a hudobné nástroje vrátane notebookov, elektrických gitár a klavíra.
Predmetom druhej etapy je skvalitnenie priestorov ZUŠ na prvom nadzemnom podlaží budovy, ako aj doplnenie exteriérovej tieniacej techniky na vybrané okná na prvom a treťom podlaží. Rekonštrukčné práce sa zamerajú najmä na nácvikové miestnosti a ich zázemie, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave.
Súčasťou obnovy bude výmena okien, podláh a oprava fasády, riešenie poškodenej stropnej konštrukcie tvoriacej strechu nad týmito priestormi a oprava dažďovej kanalizácie. Projekt počíta aj s čiastočnou debarierizáciou objektu vrátane vybudovania toalety pre imobilných, vstupných rámp a zabezpečenia bezbariérového prístupu do miestností využívaných žiakmi.
Predpokladaná hodnota zákazky je 362.987,10 eura bez DPH. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov mesta a z fondov Európskej únie prostredníctvom výzvy vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027.
Druhá etapa nadväzuje na už zrealizovaný projekt, ktorý mesto ukončilo vo februári. Investičný zámer samospráva realizovala od októbra 2025 s podporou nenávratného finančného príspevku z Programu Slovensko a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Celkové oprávnené náklady prvej etapy dosiahli 305.642,74 eura.
Cieľom bolo zlepšiť prístup k vzdelávaniu a podporiť rovný prístup ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu. V prvej etape sa realizovala rekonštrukcia priestorov na treťom nadzemnom podlaží vrátane zateplenia obvodového a strešného plášťa, výmeny okien a dverí a čiastočnej debarierizácie. Súčasťou projektu bola aj modernizácia učební, v rámci ktorej škola získala nové vybavenie a hudobné nástroje vrátane notebookov, elektrických gitár a klavíra.