< sekcia Regióny
Myjava má nové logo k 440. výročiu prvej písomnej zmienky o meste
Súťaž bola rozdelená do štyroch kategórií, nie všetky sa však podarilo naplniť.
Autor TASR
Myjava 28. januára (TASR) - Myjava má oficiálne nové logo k 440. výročiu prvej písomnej zmienky o meste. Rozhodla o ňom výtvarná súťaž, víťazkou sa stala štvrtáčka Katrin Lacková zo Základnej školy na Viestovej ulici. Výsledky súťaže vyhlásili v pondelok (26. 1.) v obradnej sieni mestského úradu. TASR to uviedol hovorca mesta Marek Hrin.
Okrem víťazky Katrin Lackovej získala cenu v kategórii základných škôl Pavlína Klbečková zo ZŠ Viestova. V kategórii základných umeleckých škôl (ZUŠ) porota ocenila Elu Londákovú, Lauru Bartošovú, Hanku Vítkovú a Samuela Vítka. „Mladí výtvarníci si prevzali diplomy a vecné ceny z rúk primátora Myjavy Ľubomíra Halabrína. Víťazné logo v grafickej podobe bude mesto používať počas celého roka 2026 na podujatiach, plagátoch a propagačných materiáloch,“ ozrejmil.
Všetky súťažné práce sú vystavené v priestoroch mestského úradu, kde si ich môže verejnosť pozrieť. Hrin zdôraznil, že každý účastník súťaže prispel k oslavám významného jubilea svojou kreativitou a vzťahom k mestu.
Výtvarnú súťaž na vytvorenie loga k jubileu rokov 1586 - 2026 vyhlásila myjavská samospráva v spolupráci so ZUŠ Myjava vlani začiatkom októbra. Do konca novembra organizátori prijali spolu 73 návrhov od detí a študentov.
Súťaž bola rozdelená do štyroch kategórií, nie všetky sa však podarilo naplniť. Odborná porota zložená z pedagógov ZUŠ Myjava a pracovníkov mesta hodnotila návrhy najmä z hľadiska jednoduchosti spracovania, symboliky, originality a univerzálneho využitia.
Okrem víťazky Katrin Lackovej získala cenu v kategórii základných škôl Pavlína Klbečková zo ZŠ Viestova. V kategórii základných umeleckých škôl (ZUŠ) porota ocenila Elu Londákovú, Lauru Bartošovú, Hanku Vítkovú a Samuela Vítka. „Mladí výtvarníci si prevzali diplomy a vecné ceny z rúk primátora Myjavy Ľubomíra Halabrína. Víťazné logo v grafickej podobe bude mesto používať počas celého roka 2026 na podujatiach, plagátoch a propagačných materiáloch,“ ozrejmil.
Všetky súťažné práce sú vystavené v priestoroch mestského úradu, kde si ich môže verejnosť pozrieť. Hrin zdôraznil, že každý účastník súťaže prispel k oslavám významného jubilea svojou kreativitou a vzťahom k mestu.
Výtvarnú súťaž na vytvorenie loga k jubileu rokov 1586 - 2026 vyhlásila myjavská samospráva v spolupráci so ZUŠ Myjava vlani začiatkom októbra. Do konca novembra organizátori prijali spolu 73 návrhov od detí a študentov.
Súťaž bola rozdelená do štyroch kategórií, nie všetky sa však podarilo naplniť. Odborná porota zložená z pedagógov ZUŠ Myjava a pracovníkov mesta hodnotila návrhy najmä z hľadiska jednoduchosti spracovania, symboliky, originality a univerzálneho využitia.