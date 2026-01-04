< sekcia Regióny
Myjava mala náročný rok, pokračovať chce v stabilizácii aj rozvoji
V oblasti investícií sa podľa hovorcu podarilo dotiahnuť viacero všeobecne prospešných projektov.
Autor TASR
Myjava 4. januára (TASR) - Rok 2025 bol pre mesto Myjava náročným obdobím, napriek konsolidácii výdavkov sa mu ale podarilo realizovať viaceré významné investičné projekty a zlepšiť finančné zdravie mesta. Rok 2026 bude aj symbolickým rokom mesta. Pripomenie si 400. výročie svojho vzniku. TASR to uviedol hovorca mesta Marek Hrin.
„Bolo to náročné obdobie, v ktorom samospráva pokračovala v ekonomickej stabilizácii. Že je to ale správna cesta, ukázalo aj hodnotenie inštitútu INEKO, v ktorom Myjava po rokoch, keď bola na chvoste rebríčka, dosiahla hodnotenie 4,5 bodu z celkových šiestich. Jej finančné zdravie je dobré, no stále je čo zlepšovať,“ uviedol Hrin.
V oblasti investícií sa podľa jeho slov podarilo dotiahnuť viacero všeobecne prospešných projektov. Dokončený bol športový areál v mestskej časti Turá Lúka, športovo-oddychová zóna na sídlisku Dolná štvrť či inkluzívne ihrisko na námestí v centre mesta. Samospráva zrealizovala aj prvú etapu rekonštrukcie budovy Základnej školy (ZŠ) na Štúrovej ulici.
Pribudla tiež nová križovatka v kritickom úseku ciest Novomestská - Žaboškreky a dokončil sa mimoriadne rozsiahly projekt vodozádržných opatrení, ktorého bonusom sú aj nové chodníky v centre mesta. „Sme v realizačnej fáze prvej etapy projektu zlepšenia kvality vzdelávania Základnej umeleckej školy Myjava, s ktorou súvisí aj rekonštrukcia časti budovy kultúrneho domu,“ doplnil Hrin.
V oblasti školstva sa podľa neho v praxi potvrdila správnosť rozhodnutia zlúčiť myjavské základné školy do jedného subjektu, ktorý funguje bez problémov. Pozitívne výsledky zaznamenalo mesto aj v oblasti kultúry a športu. „Peknými výsledkami sa môžu pochváliť aj myjavskí športovci, medzi nimi volejbalisti, plavci, atléti, futbalisti či karatisti,“ dodal s tým, že všetkých zatienili futbalistky Spartaka Myjava, ktoré vyhrali ligu aj pohár a v domácich podmienkach zorganizovali zápasy ženskej Ligy majstrov, v ktorej sa dostali doteraz najďalej.
Rok 2026 bude podľa hovorcu pre mestá a obce ešte náročnejší a zároveň volebný. „Mesto Myjava chce pokračovať v nastavenom trende, naďalej zlepšovať svoju ekonomickú situáciu a pritom v rámci možností ďalej rozvíjať mesto pre jeho obyvateľov aj návštevníkov,“ ozrejmil. Medzi plánované projekty na rok 2026 patrí napríklad druhá etapa rekonštrukcie ZŠ na Štúrovej ulici, vybudovanie atletického oválu či rekonštrukcia v areáli Trnovce.
„Bolo to náročné obdobie, v ktorom samospráva pokračovala v ekonomickej stabilizácii. Že je to ale správna cesta, ukázalo aj hodnotenie inštitútu INEKO, v ktorom Myjava po rokoch, keď bola na chvoste rebríčka, dosiahla hodnotenie 4,5 bodu z celkových šiestich. Jej finančné zdravie je dobré, no stále je čo zlepšovať,“ uviedol Hrin.
V oblasti investícií sa podľa jeho slov podarilo dotiahnuť viacero všeobecne prospešných projektov. Dokončený bol športový areál v mestskej časti Turá Lúka, športovo-oddychová zóna na sídlisku Dolná štvrť či inkluzívne ihrisko na námestí v centre mesta. Samospráva zrealizovala aj prvú etapu rekonštrukcie budovy Základnej školy (ZŠ) na Štúrovej ulici.
Pribudla tiež nová križovatka v kritickom úseku ciest Novomestská - Žaboškreky a dokončil sa mimoriadne rozsiahly projekt vodozádržných opatrení, ktorého bonusom sú aj nové chodníky v centre mesta. „Sme v realizačnej fáze prvej etapy projektu zlepšenia kvality vzdelávania Základnej umeleckej školy Myjava, s ktorou súvisí aj rekonštrukcia časti budovy kultúrneho domu,“ doplnil Hrin.
V oblasti školstva sa podľa neho v praxi potvrdila správnosť rozhodnutia zlúčiť myjavské základné školy do jedného subjektu, ktorý funguje bez problémov. Pozitívne výsledky zaznamenalo mesto aj v oblasti kultúry a športu. „Peknými výsledkami sa môžu pochváliť aj myjavskí športovci, medzi nimi volejbalisti, plavci, atléti, futbalisti či karatisti,“ dodal s tým, že všetkých zatienili futbalistky Spartaka Myjava, ktoré vyhrali ligu aj pohár a v domácich podmienkach zorganizovali zápasy ženskej Ligy majstrov, v ktorej sa dostali doteraz najďalej.
Rok 2026 bude podľa hovorcu pre mestá a obce ešte náročnejší a zároveň volebný. „Mesto Myjava chce pokračovať v nastavenom trende, naďalej zlepšovať svoju ekonomickú situáciu a pritom v rámci možností ďalej rozvíjať mesto pre jeho obyvateľov aj návštevníkov,“ ozrejmil. Medzi plánované projekty na rok 2026 patrí napríklad druhá etapa rekonštrukcie ZŠ na Štúrovej ulici, vybudovanie atletického oválu či rekonštrukcia v areáli Trnovce.