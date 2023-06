MOTORISTI, POZOR: Folklórny festival obmedzí dopravu v centre Myjavy

Myjava 12. júna (TASR) – Od 14. do 18. júna sa bude v Myjave konať 63. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu (MFF). Počas týchto dní bude čiastočne obmedzená doprava v centre mesta. TASR o tom informoval hovorca mesta Marek Hrin.



S organizáciou festivalu sú spojené dopravné obmedzenia a nárast motorových vozidiel. "Mesto vyzýva vodičov, aby od piatka (16. 6.) od 20.00 h neparkovali na parkoviskách v centre mesta na Námestí M. R. Štefánika a pri rieke Myjava z dôvodu príprav na jarmok, ktorý bude súčasťou festivalu," uviedol Hrin.



V sobotu (17. 6.) bude od 6.00 do 14.00 h uzavreté Námestie M. R. Štefánika vrátane komunikácie pri rieke Myjava z dôvodu konania jarmoku a sprievodu folklórnych súborov. "V rovnakom čase bude platiť zákaz státia na Partizánskej ulici. Doprava bude v tomto čase presmerovaná na Partizánsku ulicu, Ulicu 1. mája, Staromyjavskú ulicu a Pirte," doplnil hovorca.



Parkoviská pre návštevníkov festivalu budú aj tento rok na Marečkovej ulici, od križovatky Hurbanovej ulice s Moravskou ulicou po križovatku Hurbanovej ulice so Staromyjavskou ulicou a na Moravskej ulici po križovatku Moravskej ulice s Hurbanovou ulicou. "Tiež bude možné využiť ostatné parkoviská na Myjave za predpokladu, že vodiči dodržia ustanovenia cestného zákona," informoval Hrin.