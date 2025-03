Myjava chce zriadiť ohradené kontajnerové stojiská

Myjava 11. marca (TASR) - Mesto Myjava chce zriadiť dve ohradené kontajnerové stojiská na Partizánskej ulici v blízkosti križovatky s Jablonskou ulicou za takmer 12.000 eur. V súčasnosti v meste existuje 24 ohradených kontajnerových stojísk, postupne majú pribúdať ďalšie. TASR to uviedol hovorca mesta Marek Hrin.



Stojiská na Partizánskej ulici bolo podľa Hrina potrebné riešiť z viacerých dôvodov. Mnohé nádoby boli a aj sú uložené v bezprostrednej blízkosti chodníka vo verejnej zeleni. "Spôsobovalo to a spôsobuje komplikácie zamestnancom zvážajúcim odpad," priblížil. Súčasťou problému má byť aj zápach, nádoby sú totiž pomerne blízko okien bytov na prízemí bytoviek. Náklady na tieto stojiská sú vo výške 11.707,48 eura.



Samospráva vo všeobecnosti pristúpila k tomuto modelu zabezpečenia nádob na odpad najmä pre zhoršujúcu sa čistotu stojísk, výskyt hlodavcov, ale aj pre hromadenie odpadu, ktorý pri kontajneroch nemá čo robiť. Podľa jeho slov sa vo viacerých lokalitách uzavreté kontajnerové stojiská nachádzajú už roky.



Medzi ďalšie dôvody patrí aj príprava na množstevný zber, ktorý bude robiť zber odpadu adresnejším a bude sa dať lepšie vyhodnotiť vo vzťahu k občanom jednotlivých ulíc. "To by bez obmedzenia prístupu iným osobám ako obyvateľom príslušnej lokality bolo komplikované," doplnil.



Samospráva plánuje pokračovať v budovaní uzavretých kontajnerových stojísk aj v roku 2025. "A to tak z vlastných zdrojov získaných napríklad v rámci poplatku za odpady, ako aj v rámci integrovanej výzvy Podpora investičných aktivít obcí (infraštruktúra)," uviedol Hrin.



V rámci spomenutej výzvy vypracovala radnica ešte v roku 2024 projekt, ktorého predmetom je vybudovanie desiatich nových kontajnerových stojísk. "Tieto stojiská zberných nádob na zmesový a triedený komunálny odpad by mali pribudnúť napríklad na uliciach Trokanova, Prvej SNR, Hodžova či Milana Marečka. Ďalšie, ktoré treba akútne riešiť, sa nachádzajú na Staromyjavskej alebo Hurbanovej ulici," dodal.