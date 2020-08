Myjava opakuje obchodnú verejnú súťaž na predaj pozemkov

Myjava 4. augusta (TASR) – Myjava vypísala opakovanú obchodnú verejnú súťaž (OVS) na predaj pozemkov pri bývalom podniku Slovenská armatúrka Myjava.



Mesto sa pozemok rozhodlo predať, o čom rozhodli poslanci mesta na prvom tohtoročnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Predmetom OVS je parcela určená ako zastavaná plocha a nádvorie s rozlohou 2064 štvorcových metrov. Celková minimálna kúpna cena nehnuteľnosti je stanovená vo výške 72.240 eur, čo predstavuje 35 eur za m2.



Popri tomto pozemku sa na základe podmienok OVS víťaz súťaže zaväzuje kúpiť aj susedný pozemok s rozlohou 311 m2 za cenu podľa znaleckého posudku v sume 7805 eur, čo predstavuje sumu približne 25 eur za m2. Mesto tak v prípade úspešnej súťaže získa do príjmovej časti rozpočtu minimálne 80.045 eur.



„Oslovila nás spoločnosť, ktorá má záujem o vybudovanie stanice technickej kontroly, či by sme ako mesto nemohli poskytnúť pozemky. Zo štyroch ponúkaných lokalít si vybrali túto. O pozemok prejavila záujem aj spoločnosť, ktorej budova susedí s týmito pozemkami, preto sme rozhodli na tieto parcely vypísať súťaž," uviedol vo februári pre TASR primátor mesta Myjava Pavel Halabrín.



Pozemky sa však aj vzhľadom na prepuknutie krízy spôsobenej novým koronavírusom napokon nepodarilo predať.



„Ide o opakovanú obchodnú verejnú súťaž. Pri prvej súťaži sa prihlásil jeden záujemca, ale ten následne odstúpil. Mesto sa preto rozhodlo vypísať ďalšie kolo OVS za rovnakých podmienok," doplnila pre TASR prednostka Mestského úradu v Myjave Jarmila Sluková.



Záujemcovia sa do obchodnej verejnej súťaže môžu prihlásiť do 18. augusta.