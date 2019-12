Myjava zatiaľ pozemky pri nemocnici nepredá, nenašiel sa záujemca

Myjava 3. decembra (TASR) – Mesto Myjava zatiaľ pozemky v priestore medzi ulicou Pri lesíku a nemocnicou, ktoré mesto získalo zámenou pozemkov s Trenčianskym samosprávnym krajom, nepredá, keďže o pozemky neprejavil záujem žiadny investor. Uviedol to na zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Myjave v utorok primátor mesta Pavel Halabrín.



"Do súťaže sa pri verejnom obstarávaní nikto neprihlásil, a tak sa pozemky zatiaľ predávať nebudú. Bude sa pokračovať v príprave projektovej dokumentácie pre individuálnu bytovú výstavbu (IBV)," uviedol k aktuálnemu stavu primátor.



Na zastupiteľstve vystúpili aj zástupcovia petičného výboru, ktorí sa snažia zabrániť výstavbe na pozemku, na ktorom sa v súčasnosti nachádza zeleň. "Budeme sa zaoberať pripomienkami petičného výboru. Mojím záujmom je napriek tomu postaviť na týchto miestach IBV. O tomto projekte rokujeme už od roku 2014, takže to nie je žiadna novinka. Je bežné, že občania začnú reagovať až vtedy, keď sa ich to začne týkať," doplnil primátor.



Ako ďalej doplnil, mesto musí hľadať riešenie na IBV, keďže najväčší problém mesta je sťahovanie obyvateľov v produktívnom veku z mesta a starnutie obyvateľstva. "Za posledných päť rokov je taký vývoj, že sa zvyšuje rozdiel medzi prisťahovanými a odsťahovanými obyvateľmi. V roku 2018 to bol v meste pokles o 100 obyvateľov," doplnil Halabrín.



Pôvodne mesto plánovalo pozemky predať individuálnym záujemcom, keď počítalo so 40 novými stavebnými pozemkami, ale napokon poslanci návrh prehodnotili. Rozhodli sa ho predávať ako celok prípadnému developerovi. Mesto vypísalo verejnú súťaž, v ktorej očakávalo minimálnu sumu 737.960 eur, ale žiadny záujemca neprejavil o pozemok záujem.