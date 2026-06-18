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POZOR na falošných majstrov, varujú myjavskí muži zákona
Môžu využívať rôzne zámienky na získanie dôvery alebo prístupu k majetku občanov.
Autor TASR
Myjava 18. júna (TASR) - Mestská polícia v Myjave upozorňuje obyvateľov na osoby, ktoré sa v meste pohybujú a ponúkajú nevyžiadané stavebné či remeselné práce. Môžu využívať rôzne zámienky na získanie dôvery alebo prístupu k majetku občanov. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Vo štvrtok popoludní prijala mestská polícia oznámenie o skupine osôb, ktoré v lokalite Závršky ponúkali opravy vjazdov do garáží pod zámienkou pripravovanej výstavby chodníkov. „Nikto sa oficiálne nenahlásil a žiadne stavebné práce v tejto lokalite aktuálne zo strany samosprávy plánované nie sú,“ upozornila polícia. Podľa jej zistení išlo o nepravdivé tvrdenie.
Policajti preto vyzývajú občanov na zvýšenú opatrnosť. Odporúčajú nevpúšťať neznáme osoby na pozemky a do domácností, neposkytovať im osobné údaje ani informácie o financiách a neuzatvárať s nimi dohody bez preverenia ich totožnosti a oprávnenia vykonávať ponúkané práce.
V prípade podozrenia na podvodné konanie majú občania bezodkladne kontaktovať mestskú políciu na bezplatnom telefónnom čísle 159 alebo Policajný zbor na čísle 158. Polícia zároveň apeluje na rodinných príslušníkov seniorov, aby ich na podobné praktiky upozornili a poučili ich o možných rizikách.
Vo štvrtok popoludní prijala mestská polícia oznámenie o skupine osôb, ktoré v lokalite Závršky ponúkali opravy vjazdov do garáží pod zámienkou pripravovanej výstavby chodníkov. „Nikto sa oficiálne nenahlásil a žiadne stavebné práce v tejto lokalite aktuálne zo strany samosprávy plánované nie sú,“ upozornila polícia. Podľa jej zistení išlo o nepravdivé tvrdenie.
Policajti preto vyzývajú občanov na zvýšenú opatrnosť. Odporúčajú nevpúšťať neznáme osoby na pozemky a do domácností, neposkytovať im osobné údaje ani informácie o financiách a neuzatvárať s nimi dohody bez preverenia ich totožnosti a oprávnenia vykonávať ponúkané práce.
V prípade podozrenia na podvodné konanie majú občania bezodkladne kontaktovať mestskú políciu na bezplatnom telefónnom čísle 159 alebo Policajný zbor na čísle 158. Polícia zároveň apeluje na rodinných príslušníkov seniorov, aby ich na podobné praktiky upozornili a poučili ich o možných rizikách.