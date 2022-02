V mobilnej aplikácii Myjavy pribudnú nové moduly

Myjava 11. februára (TASR) - Mobilnú aplikáciu Myjava si za necelý rok fungovania, od marca 2021, do mobilných telefónov stiahlo 3122 užívateľov. Tí cez ňu za uplynulých 11 mesiacov obdržali 1195 notifikácií s aktuálnymi informáciami o dianí v meste a regióne. TASR o tom informoval hovorca mesta Marek Hrin.



Do aplikácie bolo nahratých aj 561 aktualít z mestskej webovej stránky. "Počet otvorení jednotlivých publikovaných správ a článkov dosiahol za posledný mesiac hodnotu 93.972. Samospráva cez aplikáciu prijala 93 podnetov a zaregistrovala 113 inzerátov v susedskej burze," uviedol Hrin.



Keďže sa tento komunikačný kanál stretol so záujmom verejnosti, pribudnú v nej nové moduly. "Funkcie sa rozšíria napríklad o dôležité kontakty, ankety a o kalendár odpadov. Tento modul ponúkne užívateľom komplexný prehľad zložiek odpadu, ktoré sa v Myjave separujú. Pripomenie, ako komodity správne triediť a prostredníctvom notifikácií v kalendári ich upozorní na plánovaný vývoz odpadu v oblastiach s individuálnou bytovou výstavbou," informoval hovorca.



Ako doplnil, upozornenia si nastaví užívateľ podľa potreby, aby nezabudol, kedy má vyložiť vrecia s plastom, papierom alebo sklom. "Dúfame a veríme, že chystané rozšírenia a aplikácia oslovia ďalších potencionálnych záujemcov, ktorí budú chcieť byť informovaní o tom, čo sa v meste aktuálne chystá a deje," uviedol Hrin.