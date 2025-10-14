< sekcia Regióny
Na križovatke pri mestskom úrade v Myjave platia dopravné obmedzenia
Obmedzenia platia aj pre chodcov.
Autor TASR
Myjava 14. októbra (TASR) - Na okružnej križovatke pri mestskom úrade v Myjave platia dopravné obmedzenia v súvislosti s realizáciou tretej etapy prác na projekte vodozádržné opatrenia. V tejto časti sa začali búracie práce, parkovanie na ceste vedúcej od okružnej križovatky k parkovisku mestského úradu, kostolu či bytovkám je obmedzené. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Odstavené vozidlá blokujú premávku, komplikujú vývoz odpadu, prípadne znemožňujú vjazd a výjazd vozidiel záchranných zložiek. „Mestská polícia Myjava bude vodičov v tejto lokalite na nesprávne parkovanie upozorňovať, v prípade opakovaného porušenia zákazu alebo nerešpektovania daných obmedzení aj sankcionovať,“ priblížila.
Obmedzenia platia aj pre chodcov. Mesto odporúča, aby využívali chodníky na opačnej strane cesty, nevstupovali na stavenisko, neprechádzali po práve rozkopávaných povrchoch alebo pri strojoch vykonávajúcich búracie práce.
Práce sa začali 25. augusta, ukončené majú byť do konca novembra. Sú členené na dva stavebné objekty, konkrétne ide o výmenu nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar a výmenu nepriepustných povrchov za iné priepustné povrchy s vodozádržnou funkciou.
Zhotoviteľom je spoločnosť Batea-Stav s cenovou ponukou 738.777,54 eura s DPH. Projekt bude financovaný z eurofondov. Ešte v decembri 2024 podpísalo mesto Myjava s Ministerstvom životného prostredia SR zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku vo výške 990.484,80 eura.
Odstavené vozidlá blokujú premávku, komplikujú vývoz odpadu, prípadne znemožňujú vjazd a výjazd vozidiel záchranných zložiek. „Mestská polícia Myjava bude vodičov v tejto lokalite na nesprávne parkovanie upozorňovať, v prípade opakovaného porušenia zákazu alebo nerešpektovania daných obmedzení aj sankcionovať,“ priblížila.
Obmedzenia platia aj pre chodcov. Mesto odporúča, aby využívali chodníky na opačnej strane cesty, nevstupovali na stavenisko, neprechádzali po práve rozkopávaných povrchoch alebo pri strojoch vykonávajúcich búracie práce.
Práce sa začali 25. augusta, ukončené majú byť do konca novembra. Sú členené na dva stavebné objekty, konkrétne ide o výmenu nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar a výmenu nepriepustných povrchov za iné priepustné povrchy s vodozádržnou funkciou.
Zhotoviteľom je spoločnosť Batea-Stav s cenovou ponukou 738.777,54 eura s DPH. Projekt bude financovaný z eurofondov. Ešte v decembri 2024 podpísalo mesto Myjava s Ministerstvom životného prostredia SR zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku vo výške 990.484,80 eura.