Myjava navrhne kraju založenie akciovej spoločnosti na chod nemocnice

Myjava 28. apríla (TASR) - Poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) mesta Myjava prijali v pondelok uznesenie týkajúce sa Nemocnice s poliklinikou (NsP) Myjava a návrhu zmluvy o prevádzke, ktorý schválil Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) 31. marca. Keďže s návrhom kraja poslanci nesúhlasia, navrhnú založenie akciovej spoločnosti na prevádzkovanie NsP Myjava, kde budú akcionármi TSK a mestá a samosprávy regiónu. Uznesenie plánuje radnica zaslať kraju do 5. mája.



Na zasadnutie MsZ v Myjave prišli aj primátori a starostovia okolitých miest a obcí v regióne. Starosta obce Vrbovce Dušan Eliáš uviedol, že zmluva, ktorú kraj navrhol, je „nevýhodná a neakceptovateľná“. Na margo toho, že nemocnica nemôže byť podľa návrhu zmluvy niekoľko rokov stratová, skonštatoval, že ak nemocnicu nedokáže udržať samosprávny kraj, nedokáže to ani mesto. Priklonil sa k možnosti založiť akciovú spoločnosť.



Primátor mesta Brezová pod Bradlom Jaroslav Ciran apeloval na posilnenie komunikácie s TSK. „Skúsme vytvoriť tlak na TSK, aby sme šli seriózne rokovať,“ uviedol. Doplnil, že na úspešné prevádzkovanie nemocnice bude potrebný aj investor. „Mali by sme do toho zakomponovať aj súkromnú spoločnosť Agel,“ zhrnul.



Návrh zmluvy navrhuje previesť nemocnicu do prevádzky mesta za jedno eur s tým, že samospráva zagarantuje udržateľnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti na 30 rokov a zaviaže sa dosiahnuť kladný hospodársky výsledok do konca roka 2030. Zmluvy tiež požadujú nulové záväzky po lehote splatnosti do konca roka 2032 a investície do nemocníc.



K výhradám na marcovom zasadnutí TSK predseda TSK Jaroslav Baška zdôraznil, že kraj investoval do nemocníc milióny eur a chce preto tieto investície ochrániť. Po pripomienkovaní podľa neho kraj návrh sankcií zmiernil. Návrh zmluvy je podľa neho pripravený dobre. Dodal, že o obsahu zmlúv mestá vedeli od 6. marca a mali 25 dní na ich preštudovanie. Na schválenie zmlúv zastupiteľstvom bolo potrebných 27 hlasov, za napokon hlasovalo 28 poslancov.