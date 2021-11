Myjavská nemocnica môže liečiť pacientov s monoklonálnymi protilátkami

Myjava 24. novembra (TASR) - Nemocnica s poliklinikou Myjava môže liečiť svojich pacientov nakazených novým koronavírusom monoklonálnymi protilátkami kasirivimab a imdevimab. Informovala o tom nemocnica na webovej stránke.



Liečbu musí stanoviť praktický lekár a určená je pre pacientov v začiatočnom štádiu ochorenia, ktorí majú vysoké riziko, že ochorenie COVID-19 u nich prejde do závažného stavu. Monoklonálne protilátky sa podávajú v nemocnici formou infúzie do žily, čo trvá maximálne 30 minút. Po podaní je pacient ešte hodinu sledovaný.



Cieľom podávania monoklonálnych protilátok je zabrániť úmrtiu alebo hospitalizácii, v indikovaných prípadoch je možné podať túto liečbu aj hospitalizovaným pacientom. "Táto liečba je indikovaná u pacientov s vysokým rizikom ťažkého priebehu ochorenia, ktorí majú potvrdené ochorenie COVID-19 metódou RT-PCR alebo LAMP alebo prostredníctvom rýchlej PCR diagnostiky," informovala nemocnica.



Kasirivimab a imdevimab sú bielkoviny, tzv. monoklonálne protilátky, ktoré sa viažu na tzv. spike protein koronavírusu, spôsobujúceho ochorenie COVID-19. Zabraňuje vírusu dostať sa do buniek v organizme a spôsobiť infekciu, vďaka čomu môžu pacienti jednoduchšie a rýchlejšie prekonať vírusovú infekciu.