Myjava onedlho začne rekonštruovať Základnú umeleckú školu
Autor TASR
Myjava 2. októbra (TASR) - Mesto Myjava začne 13. októbra odovzdaním staveniska rekonštrukciu Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Myjava. Oprávnené výdavky na projekt sú vo výške 445.320 eur s DPH. Cieľom je zlepšenie kvality vzdelávania a podpora rovného prístupu ku kvalitnému, nesegregovanému a inkluzívnemu vzdelávaniu. Práce prinesú dopravné obmedzenia. TASR to uviedol hovorca mesta Marek Hrin.
Priblížil, že vzhľadom na priestorové podmienky Kultúrneho domu Samka Dudíka, v ktorom ZUŠ sídli, bude parkovisko pred kultúrnym domom odstavené, pre verejnosť uzavreté a počas rekonštrukčných prác využité ako sklad materiálu a techniky. „Rovnako sa bude podľa potreby zhotoviteľa využívať aj príjazd k javisku kultúrneho domu za budovou z Jablonskej ulice,“ ozrejmil.
Zákazka bude zahŕňať zníženie energetickej náročnosti objektu na zabezpečenie tepelnej pohody v objekte a debarierizáciu priestorov. Uskutočnia sa napríklad rekonštrukčné práce súvisiace so zateplením, zmenšením a výmenou okien, rekonštrukcia striech či inštalácia schodiskovej plošiny.
Stavebné práce budú pozostávať z rekonštrukcie priestorov na treťom nadzemnom podlaží. Pôjde o zateplenia obvodového plášťa a strešného plášťa, výmeny okien a vonkajších dverí i čiastočnú debarierizáciu. „Materiálno-technické vybavenie bude zahŕňať nevyhnutné vybavenie pre kvalitnú výučbu a nákup hudobných nástrojov,“ doplnil Hrin.
V súvislosti s realizáciou projektu hovorca zdôraznil aj to, že nebolo zámerom samosprávy stavebné práce realizovať len počas aktuálneho školského roka. „Pôvodne mal celý proces odštartovať skôr, s využitím letných prázdnin. No kontrola predloženej žiadosti na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR trvala päť mesiacov, čo začiatok výrazne posunulo,“ vysvetlil.
Zhotoviteľom je spoločnosť Izotech Group s cenovou ponukou vo výške 371.479,57 eura s DPH. „Zmluva s ňou bola podpísaná v máji 2025 a nadobudla účinnosť 22. septembra 2025, po kontrole verejného obstarávania,“ informoval hovorca.
Projekt je financovaný nenávratným finančným príspevkom vo výške 409.694,40 eura v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027. „Vlastné vynaložené zdroje boli rozpočtované v hodnote 35.625,60 eura a neoprávnené výdavky by nemali presiahnuť hodnotu 152.296,67 eura. Kompletné ukončenie projektu je plánované v marci 2026, samotné stavebné práce budú trvať kratšie,“ dodal.
