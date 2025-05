Myjava organizuje 65. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu

Myjava 16. mája (TASR) - V meste Myjava sa 18. júna začne 65. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu (MFF) Myjava 2025, ktorý potrvá do 22. júna. Súčasťou bude viac ako 40 vystúpení s približne 2000 účinkujúcimi zo šiestich krajín sveta. Novinkou je, že aktuálny ročník sa bude konať pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO. TASR to uviedol hovorca mesta Myjava Marek Hrin.



Festival je vhodný pre všetky vekové kategórie. „Tento rok v Myjave očakávame napríklad účasť kolektívov z Albánska, Českej republiky, Kosova, severného Cypru, Veľkonočných ostrovov a v hre je ešte aj jeden z afrických štátov,“ priblížil s tým, že podrobnosti o programe možno nájsť na webe festivalu.



Samospráva odporúča návštevníkom využitie kyvadlovej dopravy, tá bude premávať od 20. do 22. júna vo vybraných časoch medzi myjavskou mestskou časťou Turá Lúka, autobusovou stanicou v Myjave a festivalovým areálom Trnovce.



Organizátorom MFF je mesto Myjava v spolupráci s Centrom tradičnej kultúry Myjava, Slovenským národným múzeom - Múzeom slovenských národných rád v Myjave. MFF Myjava je tiež členom Medzinárodnej rady organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia (CIOFF) a má status CIOFF International Festival.



Náklady sa podľa hovorcu pohybujú v závislosti od programu a potrebného organizačného zabezpečenia. V roku 2024 boli vo výške 340.000 eur. „Suma je vyskladaná z rozpočtu samosprávy, dotácie z Fondu na podporu umenia (70.000 eur), dotácie z Trenčianskeho samosprávneho kraja, dotácie od obcí, sponzorských príspevkov a darov, poplatkov predajcov a samozrejme zo vstupného,“ uviedol.



Predchodcom MFF Myjava boli Krajské letné slávnosti piesní a tancov v Piešťanoch z roku 1953. Festival sa nekonal každoročne a často sa menilo i miesto konania. Jeho cesta viedla z Piešťan cez Vrbové až do Krakovian. Prvý festival sa v Myjave konal pod názvom Západoslovenské folklórne slávnosti v roku 1976.