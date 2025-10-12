< sekcia Regióny
Myjava otvorí oddychovo-relaxačnú zónu Dolná štvrť
Autor TASR
Myjava 12. októbra (TASR) - Mesto Myjava 15. októbra o 16.00 h slávnostne otvorí oddychovo-relaxačnú zónu Dolná štvrť (areál dopravného ihriska). Pre deti je pripravený program aj odmeny a občerstvenie. TASR to uviedol hovorca mesta Marek Hrin.
Priblížil, že išlo o práce v lokalite dopravného ihriska, ktoré zostalo zachované. Obnovila sa časť asfaltového povrchu, dopravné značenie a dotvorilo sa jeho okolie. „To zahŕňa rekonštrukciu komunikačných a spevnených plôch, opravu plôch pôvodného ihriska, doplnenie cvičiacich a oddychových prvkov aj mestského mobiliára,“ uviedol.
Pamätalo sa tiež na verejnú zeleň v podobe trvalkových záhonov a drevín. Pribudli aj veža s lanovou dráhou, balančné preskakovacie koly, lanová preliezačka, lanová loď, detský šliapací kolotoč, trampolíny, hojdacie kruhy, stôl na stolný tenis či crossfitové prvky.
Práce na vybodovaní zóny sa začali v júli. Zhotoviteľom je spoločnosť Ventana. Celkové oprávnené výdavky na projekt predstavujú sumu 241.650,49 eura. Nenávratný finančný príspevok (NFP) je vo výške 222.318,45 eura a povinné spolufinancovanie dosahuje hodnotu 19.332,04 eura.
