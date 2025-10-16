< sekcia Regióny
Myjava otvorila oddychovú zónu, plánuje rozšíriť aj ihrisko v centre
Myjava 16. októbra (TASR) - Mesto Myjava v stredu (15. 10.) oficiálne otvorilo oddychovo-relaxačnú zónu Dolná štvrť v areáli dopravného ihriska, ktoré vzniklo približne v 70. rokoch minulého storočia. Pribudli napríklad nové hracie prvky, ako sú lanová veža, balančné koly, šliapací kolotoč, trampolíny zapustené v zemi, mobiliár či nová zeleň a trvalkové záhony. Primátor mesta Ľubomír Halabrín súčasne avizoval rozšírenie hlavného detského ihriska v centre.
Hovorca mesta Marek Hrin pre TASR uviedol, že mobiliár, ktorý bol dotvorený, či už sú to lavičky alebo altánok, nemusí slúžiť iba deťom a ich rodičom, ale aj starším spoluobčanom. „Veríme, že aj oni môžu tento areál plnohodnotne využívať na nejaký oddych v teplejších mesiacoch,“ skonštatoval. Zachovaná zostala aj takzvaná retro zóna. „Čo boli pôvodné hracie zariadenia, ktoré ešte stále majú svoju kvalitu, takže boli obnovené a zachované,“ doplnil.
Podľa slov primátora už ihrisko v minulosti prešlo viacerými úpravami. „Teraz sme sa rozhodli urobiť väčšiu úpravu s rozšírením s tým, že ešte na jar príde oprava alebo rekonštrukcia dopravného ihriska, som rád, že sa nám to podarilo,“ uviedol pre TASR s tým, že pôjde o obnovenie dopravného značenia.
Spomenul tiež, že samospráva prijala koncepciu, že detské ihriská by mali byť rozložené po celom meste. „V rámci revitalizácie Hornej štvrte sme urobili detské ihrisko, rekonštruovali sme ihrisko v Dolnej štvrti, otvorili sme športovo-oddychovú zónu v Turej Lúke, menšie ihrisko sa otvorilo na Hurbanovej ulici a od budúceho týždňa sa začína rekonštrukcia a rozšírenie hlavného detského ihriska v centre, ktoré bude mať hlavne inkluzívne prvky pre všetky deti,“ ozrejmil.
Práce na vybudovaní zóny Dolná štvrť sa začali v júli. Zhotoviteľom je spoločnosť Ventana. Celkové oprávnené výdavky na projekt predstavujú sumu 241.650,49 eura. „V tomto prípade samospráva zareagovala na výzvu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktoré je garantom Programu Slovensko, z ktorého sme získali nenávratný finančný príspevok, ten sa pohyboval vo výške cez 222.000 eur,“ dodal Hrin.
