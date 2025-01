Myjava plánuje rekonštrukciu ZŠ na Štúrovej ulici

Myjava 8. januára (TASR) - Mesto Myjava plánuje rekonštrukciu základnej školy (ZŠ) na Štúrovej ulici za vyše pol milióna eur. Aktuálne je v riešení projektová dokumentácia. Zmluvu s realizátorom mesto uzavrelo na základe verejného obstarávania. Projekt zahŕňa napríklad výmenu okien a dverí či zateplenie podlahy podkrovia a má zlepšiť energetickú hospodárnosť. Pre TASR to uviedol hovorca Myjavy Marek Hrin.



"V rámci výzvy plánu obnovy o efektívnosti štátnych budov vypracovalo a podalo mesto Myjava projekt na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy základnej školy na Štúrovej ulici. Uchádza sa ním o dotáciu vo výške 653.304,36 eura," priblížil.



V prípade schválenia zámeru by podľa hovorcu boli predmetom realizácie do 30. júna 2025 stavebné práce ako výmena okien a ostatných vonkajších otvorových konštrukcií, zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia či inštalácia termostatických hlavíc na vykurovacie telesá.



Vo verejnej súťaži vyhrala cenová ponuka spoločnosti Unistav Teplička vo výške 583.766,29 eura s DPH. Mesto s ním uzatvorilo zmluvu v auguste minulého roka.