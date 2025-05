Myjava plánuje rekonštrukciu ZUŠ za viac ako 300.000 eur

Myjava 2. mája (TASR) - Mesto Myjava plánuje rekonštrukciu Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Myjava za viac ako 300.000 eur. Cieľom je zlepšenie kvality vzdelávania. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení výsledkov verejnej súťaže na zhotoviteľa projektu zverejneného vo vestníku Úradu verejného obstarávania.



Zákazka bude zahŕňať zníženie energetickej náročnosti objektu na zabezpečenie tepelnej pohody v objekte a na debarierizáciu priestorov. Uskutočnia sa napríklad rekonštrukčné práce súvisiace so zateplením, zmenšením a výmenou okien, rekonštrukcia striech či inštalácia schodiskovej plošiny.



Do verejnej súťaže na zhotoviteľa sa prihlásilo šesť navrhovateľov. Vyhrala spoločnosť Izotech Group s najnižšou cenovou ponukou vo výške 371.479,57 eura s DPH. Najvyššia cenová ponuka bola vo výške 509.712 eur s DPH.