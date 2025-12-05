< sekcia Regióny
Myjava plánuje zrealizovať druhú etapu rekonštrukcie ZŠ Štúrova
Autor TASR
Myjava 5. decembra (TASR) - Mesto Myjava plánuje zrealizovať druhú etapu rekonštrukcie Základnej školy (ZŠ) Štúrova. Predpokladaná hodnota projektu je takmer dva milióny eur bez DPH. Cieľom je uskutočniť úpravy za účelom obnovy budovy a skvalitnenia jej energetickej efektívnosti a prevádzky. Radnica hľadá zhotoviteľa diela. Vyplýva to informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na komplexnú obnovu školy z 50. rokov minulého storočia. Objekt je v priemernom technickom stave, využívaný na pôvodný účel až po súčasnosť. Zostane v pôvodnom dispozičnom členení, pribudnúť má výťah, navrhnuté sú minimálne úpravy v hygienických a sociálnych priestoroch.
Budovu plánujú kompletne zatepliť a uskutočniť výmenu okien, navrhnuté sú minimálne stavebné úpravy v interiéri, výmena vykurovacích telies, elektroinštalácie, zdravotechnických zariadení, podláh a obkladov v samotných zdravotechnických zariadeniach a fotovoltický systém.
Lehota na predkladanie ponúk je do 7. januára 2026. Predpokladaná hodnota zákazky je 1.963.573,13 eura bez DPH. Projekt bude financovaný z prostriedkov Environmentálneho fondu a z vlastných finančných prostriedkov obstarávateľa.
