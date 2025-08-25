< sekcia Regióny
Myjava plánuje zrekonštruovať časť PKO Trnovce za vyše 430.000 eur
Myjava 25. augusta (TASR) - Mesto Myjava plánuje rekonštrukciu Parku kultúry a oddychu (PKO) Trnovce. Predpokladaná hodnota projektu je 430.894,29 eura bez DPH. Vyhlásená je verejná súťaž na zhotoviteľa, lehota na predkladanie ponúk je do 17. septembra. Hlavným kritériom je najnižšia cena. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Predmetom zákazky je rekonštrukcia prevádzkovej budovy amfiteátra a šatní. Mesto uvažuje nad kompletnou výmenou infraštruktúry zabudovaných sietí, okien a dverí, rekonštrukciou strešnej konštrukcie a krytiny či odvodnením dažďových vôd z okolia stavieb. Vytvorí sa aj celoročná expozícia, ktorá bude dokumentovať históriu medzinárodného folklórneho festivalu od jeho začiatkov po súčasnosť.
Pri úpravách príde napríklad k výmene keramických obkladov v sociálnych zariadeniach, ku kompletnej výmene elektroinštalácie a podlahy, rozvodu vody a kanalizácie. Úpravou prejdú aj interiérové omietky na stenách. Priestory budú nanovo vymaľované. Navrhované stavebné úpravy boli spracované tak, aby zostal nezmenený dizajn, keďže autorom projektov na predmetné objekty bol miestne pôsobiaci architekt a požiadavka vlastníka nehnuteľností bola nezasahovať do jeho autorských práv.
Objekty a celý areál sa využívajú pre širokú obec folklórnych priaznivcov pri organizovaní rôznych folklórnych podujatí, najmä známeho Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava. Mesto podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informácie SR.
