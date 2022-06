Počas festivalu v Myjave treba počítať s dopravnými obmedzeniami

Myjava 16. júna (TASR) – S dopravnými obmedzeniami je potrebné počítať počas konania Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava od piatka do nedele (17. – 19. 6.). TASR o tom informoval hovorca mesta Myjava Marek Hrin.



Mesto vyzýva vodičov a majiteľov motorových vozidiel, aby od piatka 17. júna od 20.00 h neparkovali na parkoviskách v centre mesta na Námestí M. R. Štefánika a pri rieke Myjava z dôvodu príprav na sobotňajší "Jarmek pot mijafskú vežu", ktorý je súčasťou festivalu.



Mestská polícia zároveň oznamuje, že v sobotu 18. júna bude v čase od 6.00 do 14.00 h uzavreté Námestie M. R. Štefánika vrátane komunikácie pri rieke Myjava z dôvodu konania jarmoku a sprievodu folklórnych súborov v rámci festivalu. "V čase uzávery nebude možné parkovať vozidlami v centre mesta. Mestská polícia žiada vodičov motorových vozidiel, aby sa počas uzávery riadili pokynmi príslušníkov polície a dopravným značením," informoval Hrin.



Ako doplnil, doprava bude presmerovaná na Partizánsku ulicu, Ulicu 1. mája, Staromyjavskú ulicu a Pirte v oboch smeroch. "Parkoviská pre návštevníkov festivalu budú na Marečkovej ulici, od križovatky Hurbanovej ulice s Moravskou ulicou po križovatku Hurbanovej ulice so Staromyjavskou ulicou a na Moravskej ulici po križovatku Moravskej ulice s Hurbanovou ulicou," uviedol hovorca mesta.



Takisto bude možné využiť ostatné parkoviská na Myjave za predpokladu, že vodiči dodržia ustanovenia cestného zákona. "Ďalšie platené parkovacie miesta budú už tradične k dispozícií pri areáli Trnovce. Budú opäť riešené na trávnatých plochách pri festivalovom areáli," povedal Hrin.