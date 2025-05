Myjava pokračuje v plánovanom kosení verejných priestranstiev

Myjava 26. mája (TASR) - Mesto Myjava pokračuje od pondelka v plánovanom kosení verejných priestranstiev na sídlisku Vŕšok, konkrétne na uliciach Pažického, SNP a SNP - slepá vetva. Obyvatelia by podľa možností nemali parkovať v tesnej blízkosti trávnikov a obrubníkov hraničiacich s verejnou zeleňou. TASR o tom informoval hovorca mesta Marek Hrin. Súčasne vysvetlil, ako je to s kosením cintorínov.



Prvá kosba sa začína v závislosti od počasia zvyčajne v apríli, trvá zhruba šesť až sedem týždňov. Následne sa začína kosba podľa lokalít znova. O kosbe jednotlivých častí mesto verejnosť pravidelne informuje.



Cintoríny sa kosia spravidla trikrát ročne. „V 21. kalendárnom týždni (19. - 25. 5.) skončila kosba dolného cintorína, začala sa kosba horného a od 26. 5. sa začala kosba cintorína v mestskej časti Turá Lúka,“ doplnil Hrin s tým, že aj mestský podnik Správa majetku mesta (SMM) Myjava kosí urnový háj a okolie domu smútku šesť- až osemkrát do roka.



Správca cintorína rieši možnosti zrýchlenia kosby zvýšením počtu pracovníkov aj mimo riadny pracovný čas. „Treba pripomenúť aj často opomínaný fakt, že starostlivosť o pietne miesta je nielen na samospráve, ale aj samotných majiteľoch hrobových miest,“ skonštatoval hovorca.



Kosenie verejných priestranstiev zabezpečuje spoločnosť Brantner Slovakia - prevádzka Myjava väčšinou trikrát ročne na základe zmluvy a objednávky samosprávy. Ide o plochu s výmerou 303.566 štvorcových metrov (m2) pre strojové kosenie a plochu s výmerou 98.600 m2 pre ručné dokosenie.



SMM Myjava kosí zelené plochy na Námestí M. R. Štefánika, ihriská na sídlisku Kamenné a na Krmanovej ulici a areál Trnovce. Do tejto problematiky patrí aj mulčovanie výmery 35.483 m2 na skládke Holičov vrch, Surovinách a poldri Svacenický járok. Kosenie okolia rieky má aspoň raz ročne zabezpečovať Štátny vodohospodársky podnik. Náklady samosprávy na kosbu verejných priestranstiev sa ročne pohybujú vo výške viac ako 200.000 eur.