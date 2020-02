Mestskí poslanci v Myjave budú schvaľovať nový územný plán

Myjava 5. februára (TASR) – Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Myjave budú v rámci programu na svojom štvrtkovom (6. 2.) zasadnutí schvaľovať medzi inými bodmi aj zmenu všeobecne záväzného nariadenia o územnom pláne mesta.



Mesto pripravuje tieto zmeny a doplnky už od roku 2017. "Ide o rozsiahlu úpravu, keďže ide približne o 70 zmien a doplnkov. Mesto už ukončilo prípravu celého dokumentu a má už aj stanovisko Okresného úradu v Trenčíne v zmysle stavebného zákona," uviedla vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia Jana Cablková.



Jednou z priorít dokumentu je aj zosúladenie lokalít na kopaniciach, ktoré mali doteraz vymedzené územie. "Sú tam časti, ktoré sú už zastavané, preto to dávame do súladu s územným plánom. Takisto čiastočne tieto lokality na kopaniciach rozširujeme, keďže je záujem zo strany obyvateľstva stavať v týchto odľahlých územiach od centra mesta," informovala Cablková.



Kopanice sú miestnou časťou mesta Myjava a katastrálneho územia Turej Lúky. "Myjava je týmito územiami špecifická, keďže ide o zhluk niekoľkých domov v jednotlivých odľahlých kopcoch, preto sa to nazýva kopanice. Momentálne je trend, že ľudia skôr stavajú v týchto častiach ako v zastavaných územiach," vysvetlila zamestnankyňa mesta.



Mestu v súčasnosti chýbajú stavebné pozemky, takže ďalšou prioritou bolo pripraviť nové pozemky pre výstavbu bytových domov a rodinných domov. "Medzi významné lokality patrí pripravovaná individuálna bytová výstavba (IBV) na Staromyjavskej ulici pri nemocnici. Okrem nej sú to prípravy na bytové domy na Marečkovej ulici a prebieha príprava výstavby aj na Jablonskej ulici. Tieto projekty boli vo výhľadovej časti plánu a teraz sa dostávajú do návrhu," doplnila Cablková.



Ďalšou významnou zmenou je rozšírenie priemyselného parku Myjava. Súčasné priestory priemyselného parku sú už obsadené. "Preto sa do územného plánu zakomponovali časti, ktoré boli vo výhľadovom pláne na Javorinskej ulici. Park sa bude rozširovať smerom k obci Poriadie a rozšírenie by malo byť približne v takom rozsahu, v akom je v súčasnosti aktuálny priemyselný park," doplnila vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia.