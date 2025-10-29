< sekcia Regióny
Predstavili reedíciu prvej monografie Myjavy z čias Rakúsko-Uhorska
Ide o jednu z mála slovenských monografií vydaných za Rakúsko-Uhorska.
Autor TASR
Myjava 29. októbra (TASR) - Na podujatí Keď korene ožívajú, ktoré sa uskutočnilo v stredu (28. 10.) v Myjave, predstavili reedíciu prvej monografie mesta vydanej pred 114 rokmi z čias Rakúsko-Uhorska. Stalo sa tak pri príležitosti 107. výročia založenia prvej Československej republiky. Súčasne sa do mesta po 100 rokoch oficiálne vrátil tradičný destilát vyrábaný v dobovo zrekonštruovanej pálenici. TASR to uviedol organizátor podujatia a majiteľ pálenice Pavol Švancara.
Cieľom reedície bolo tiež uctiť si kolektív, ktorý sa postaral o prvé vydanie knihy. „Naša minulosť nemusí byť iba v múzeách. Je dôležité, aby ľudia čítali autenticky veci od ľudí, ktorí tu v tom období žili, takže sme knihu reeditovali bez ďalších zmien. Presne tak, ako bola napísaná, so všetkými chybami, so všetkými krásnymi vecami,“ priblížil.
Ide o jednu z mála slovenských monografií vydaných za Rakúsko-Uhorska. Dielo Júliusa Bodnára sa podrobne zaoberá Myjavou, jej zemepisnou polohou, históriou, národopisnými staťami, cirkvou či hospodárstvom. V roku 1911 ju vytlačil myjavský kníhtlačiar Daniel Pažický, ktorý založil svoju tlačiareň v roku 1906.
Peter Nemček z Miestnej akčnej skupiny Kopaničiarsky región vysvetlil význam spomínaného destilátu pre cestovný ruch. Hovorí o tradícii spätej s históriou mesta, ktorú turisti pravidelne vyhľadávajú. Primátor mesta Ľubomír Halabrín zdôraznil, že všetky suroviny na výrobu slivovice sú z okolia, čím dochádza k podpore regiónu. O histórii vypaľovania porozprávala riaditeľka Centra tradičnej kultúry v Myjave Viera Feriancová.
