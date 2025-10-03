< sekcia Regióny
Myjava pri príležitosti výročia založenia vyhlásila súťaž na nové logo
Autor TASR
Myjava 3. októbra (TASR) - Mesto Myjava si v roku 2026 pripomenie 440. výročie svojho založenia, pri tejto príležitosti vyhlásilo súťaž na nové logo. Cieľom je vytvoriť logo, ktoré sa stane súčasťou vizuálnej identity mesta v komunikácii s verejnosťou počas roka 2026. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Marek Hrin.
Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci a študenti základných a stredných škôl na území mesta Myjava vo vekových kategóriách žiaci prvého stupňa základných škôl (ZŠ), žiaci druhého stupňa ZŠ a osemročného gymnázia, študenti stredných škôl a žiaci základnej umeleckej školy a z centra voľného času. Cieľom je podporiť kreativitu a umelecký prejav žiakov a študentov.
Ako uviedol hovorca, logo by malo byť jednoduché, ľahko zapamätateľné a čitateľné v rôznych veľkostiach. Môže ísť o kresbu, maľbu, koláž či digitálnu grafiku vhodnú na naskenovanie. „Svojím vzhľadom a obsahom nesmie šíriť myšlienky rasovej, národnostnej, etnickej, náboženskej, rodovej a iných foriem diskriminácie,“ doplnil Hrin. Návrhy možno predkladať do 30. novembra v kancelárii Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave alebo elektronicky.
Súťaž vyhodnotí v decembri odborná porota zložená z umelcov, pedagógov a zástupcov mesta. „Posudzovanými kritériami budú originalita, výtvarné spracovanie, súlad s témou, použiteľnosť loga. Víťazné logo bude oficiálnym symbolom 440. výročia mesta Myjava v roku 2026. Výhercovia získajú od organizátorov vecné ceny a diplomy. Vybrané práce budú vystavené na výstave v Kultúrnom dome Samka Dudíka,“ dodal.
Logo bude môcť byť využívané napríklad na propagačné a prezentačné materiály, darčekové predmety, tlačoviny, na webovej stránke, v novinách, počas spoločenských, kultúrnych a športových aktivít, ako aj na podporu rozvoja cestovného ruchu.
