Myjava prijala opatrenia v súvislosti s výskytom hepatitídy typu A
Autor TASR
Myjava 18. mája (TASR) - Mesto Myjava prijalo preventívne opatrenia v súvislosti s výskytom hepatitídy typu A, ktorý bol potvrdený v objektoch na Trokanovej ulici. Samospráva situáciu rieši v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) Trenčín, Nemocnicou s poliklinikou Myjava a ďalšími odbornými inštitúciami. TASR to uviedol hovorca mesta Marek Hrin.
V súčasnosti prebiehajú preventívne hygienické opatrenia zamerané na obmedzenie ďalšieho šírenia ochorenia. „Napríklad uzavretie a zvýšená dezinfekcia vybraných priestorov, epidemiologické šetrenie a identifikácia rizikových kontaktov, komunikácia s dotknutými zariadeniami, priebežné monitorovanie situácie podľa pokynov odborníkov či príprava hromadného očkovania,“ ozrejmil.
V oboch budovách na Trokanovej ulici platí až do odvolania zákaz návštev. „Z preventívnych dôvodov samospráva vyzvala obyvateľov na dôsledné dodržiavanie základných hygienických opatrení, akými sú pravidelné a dôkladné umývanie rúk teplou vodou a mydlom, používanie dezinfekčných prostriedkov a zvýšená hygiena v domácnostiach a v spoločných priestoroch, a zodpovedný prístup pri výskyte zdravotných ťažkostí,“ dodal.
V prípade príznakov ochorenia majú obyvatelia kontaktovať svojho všeobecného lekára a obmedziť kontakt s ostatnými osobami do konzultácie so zdravotníkom. „Určite nie je dôvod na nejakú paniku, situácia je monitorovaná a všetky opatrenia sú prijímané podľa odporúčaní odborníkov. Verejnosti samospráva odporúča spoliehať sa pri získavaní informácií len na oficiálne komunikačné kanály mesta a príslušné zdravotnícke autority,“ zdôraznil.
Hepatitída typu A je vírusové ochorenie pečene, ktoré sa prenáša najmä kontaktom cez neumyté ruky, kontaminované predmety alebo potraviny. Medzi príznaky patria únava, nevoľnosť, bolesti brucha, zvýšená teplota, strata chuti do jedla a v niektorých prípadoch aj žlté sfarbenie kože a očí.
