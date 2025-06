Prvou časťou Medzinárodného folklórneho festivalu bude detské pásmo

Myjava 16. júna (TASR) - Prvou časťou programu 65. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu (MFF) Myjava 2025 bude detské pásmo tvorené tradičnými hrami a tvorivými aktivitami nazvané En-ten-tíčki na myjavskom námestí, začne sa v stredu 18. júna o 9.00 h. Festival potrvá do nedele 22. júna. TASR to uviedol hovorca mesta Marek Hrin.



„Nasledovať bude vernisáž výstavy s názvom Od Váhu do sveta a späť v Múzeu Slovenských národných rád v Myjave, ktorá je naplánovaná na 16.00 h,“ priblížil. Predstavené v nej budú tradičné odevy z Piešťan, Krakovian a okolia, ako aj takzvaný národný kroj. Téma výstavy odkazuje na počiatky MFF.



Detský program bude pokračovať aj vo štvrtok 19. júna v čase od 9.00 do 11.00 h. „Zároveň o 10.00 h odštartuje v hlavnej sále Kultúrneho domu Samka Dudíka program zahraničných súborov určený pre žiakov základných a stredných škôl nazvaný Veľký svet malým ľuďom. Popoludní o 15.30 h sa na Gazdovskom dvore v mestskej časti Turá Lúka uskutoční prijatie zahraničných súborov,“ doplnil Hrin. Toto privítanie súborov spojené s tanečnou školou nie je určené širokej verejnosti, ale len členom uvedených súborov.



V piatok 20. júna sa festival rozbehne naplno. Súčasťou MFF bude viac ako 40 vystúpení s približne 2000 účinkujúcimi zo šiestich krajín sveta. Samospráva odporúča návštevníkom využitie kyvadlovej dopravy, tá bude premávať od 20. do 22. júna vo vybraných časoch medzi myjavskou mestskou časťou Turá Lúka, autobusovou stanicou v Myjave a festivalovým areálom Trnovce. Premávať začne o 17.00 a 18.00 h.



Aktuálny ročník sa bude konať pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO. Organizátorom MFF je mesto Myjava v spolupráci s Centrom tradičnej kultúry Myjava, Slovenským národným múzeom - Múzeom slovenských národných rád v Myjave. MFF Myjava je takisto členom Medzinárodnej rady organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia (CIOFF) a má status CIOFF International Festival.