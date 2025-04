Myjava sa zapojí do medzinárodného projektu prevencie proti drogám

Myjava 8. apríla (TASR) - Mesto Myjava sa zapojí do medzinárodného projektu zameraného na prevenciu proti drogám a alkoholu s názvom Revolution Train. Vlak dlhý 165 metrov 5. mája zavíta do železničnej stanice Myjava. Zachytáva realitu sveta drog a ich užívateľov. Cieľom je vysvetliť interaktívnou prehliadkou návštevníkovi mechanizmy vzniku drogovej závislosti, jej priebeh a dôsledky v živote jednotlivca i rodiny. Samospráva o tom informovala na svojom webe.



Počas 100-minútovej prehliadky hostia navštívia šesť multimediálnych vozňov so štyrmi kinosálami a s ôsmimi interaktívnymi miestnosťami. „Návštevníci sa stávajú súčasťou rôznych životných situácií, ktoré môžu viesť k vzniku závislosti. O intenzívny zážitok sa postarajú detailne skopírované drogové brlohy, väzenie, policajná miestnosť určená na vypočúvanie a ďalšie scény,“ priblížila.



Vlak je primárne určený pre deti vo veku od 12 do 17 rokov, pre rodičov aj pedagógov. „Mobilné telefóny, prostredníctvom ktorých žiaci a študenti anonymne odpovedajú na otázky počas premietaného filmu, pomôžu pedagógom zachytiť ich potreby, problémy, traumy a neduhy,“ doplnilo mesto.



Prehliadkou budú návštevníkov sprevádzať vyškolení sprievodcovia z Mestskej polície Myjava, oddelenia sociálnych služieb a kancelárie primátora mesta Myjava a Útulku pre deti a rodiny.



Vlak doposiaľ zastavil vo viac ako 200 mestách na Slovensku, v Českej republike i Nemecku a navštívili ho státisíce ľudí. Projekt vznikol v spolupráci s odbornou verejnosťou z Českej republiky a Nemecka. Celkové náklady sú takmer 8000 eur, podarilo sa získať dotáciu z grantového programu ZSE vo výške 1200 eur.