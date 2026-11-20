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Myjava sa zapojí do podujatia Noc vonku
Noc vonku má podľa nej upozorniť na chudobu a životné podmienky ľudí bez domova, ale aj pomôcť búrať stereotypy a predsudky, ktoré sa s bezdomovectvom spájajú.
Autor TASR
Myjava 20. novembra (TASR) - Myjava sa vo štvrtok (26. 11.) zapojí do 13. ročníka celoslovenského osvetovo-aktivistického podujatia Noc vonku, ktorého cieľom je upozorniť na problém extrémnej chudoby a situáciu ľudí bez domova. Podujatie organizuje občianske združenie (OZ) Vagus v spolupráci so samosprávami, školami, s kultúrnymi centrami a ďalšími organizáciami. TASR to uviedla riaditeľka OZ Vagus Alexandra Kárová.
„Podujatie Noc vonku sme začali organizovať pred 13 rokmi, keď nás oslovila jedna organizácia z Čiech, či by sme sa nechceli pridať. A odvtedy to organizujeme každý rok. Pred tromi rokmi sme rozšírili Noc vonku po celom Slovensku. A vlastne tento rok bude zapojených 17 subjektov,“ priblížila.
Noc vonku má podľa nej upozorniť na chudobu a životné podmienky ľudí bez domova, ale aj pomôcť búrať stereotypy a predsudky, ktoré sa s bezdomovectvom spájajú.
Jedným z nich je predstava, že ľudia bez domova sú leniví a nechcú pracovať. „Preto je Noc vonku organizovaná v zime a vo štvrtok, aby ľudia, ktorí prespia a vyskúšajú si to tú jednu noc, išli na druhý deň do práce a zažili si, aké to je po takej prebdenej noci uzimený podať výkon osem hodín v práci ako bežne,“ vysvetlila riaditeľka OZ Vagus.
Do aktuálneho ročníka sa zapojí 15 miest, a to Bratislava, Senica, Nitra, Nové Zámky, Žilina, Banská Bystrica, Lučenec, Rožňava, Prešov, Košice, Dolný Kubín, Ružomberok, Kežmarok, Myjava a Michalovce. Organizátormi sú okrem samospráv aj kultúrne centrá, dobrovoľnícke tímy a školy.
Kárová vníma pozitívny efekt podujatia najmä vo zvyšovaní povedomia verejnosti aj o strate bývania. Organizátori sa podľa nej prostredníctvom rôznych aktivít snažia prinášať túto tému širšej verejnosti a otvárať diskusiu o príčinách a dôsledkoch straty bývania.
Program v Myjave sa začne o 17.00 h na Námestí M. R. Štefánika. O 17.20 h bude nasledovať predstavenie hlavnej myšlienky podujatia a moderovaná diskusia. Približne o 18.20 h sa uskutoční pietna spomienka, počas ktorej zapália sviečky za ľudí bez domova a za tých, ktorí počas uplynulého roka zomreli na ulici.
Večer o 19.30 h premietnu dokumentárny film Keby sa holuby premenili na zlato. O 21.30 h sa začne príprava na prenocovanie vonku. Pre účastníkov, ktorí sa rozhodnú stráviť noc pod holým nebom, budú na druhý deň o 6.30 h pripravené spoločné raňajky.
Počas celého podujatia bude na námestí k dispozícii informačný stánok, prezentácia zariadení Nocľaháreň a Útulok, výstava detských prác na tému Čo pre mňa znamená domov?, možnosť napísať odkaz solidarity a teplý čaj.
Organizátori odporúčajú účastníkom teplé oblečenie, spací vak, deku a karimatku. Zároveň upozorňujú, že ak bude prenocovanie nad ich sily, je v poriadku vyhľadať počas noci teplé a bezpečné miesto.
„Podujatie Noc vonku sme začali organizovať pred 13 rokmi, keď nás oslovila jedna organizácia z Čiech, či by sme sa nechceli pridať. A odvtedy to organizujeme každý rok. Pred tromi rokmi sme rozšírili Noc vonku po celom Slovensku. A vlastne tento rok bude zapojených 17 subjektov,“ priblížila.
Noc vonku má podľa nej upozorniť na chudobu a životné podmienky ľudí bez domova, ale aj pomôcť búrať stereotypy a predsudky, ktoré sa s bezdomovectvom spájajú.
Jedným z nich je predstava, že ľudia bez domova sú leniví a nechcú pracovať. „Preto je Noc vonku organizovaná v zime a vo štvrtok, aby ľudia, ktorí prespia a vyskúšajú si to tú jednu noc, išli na druhý deň do práce a zažili si, aké to je po takej prebdenej noci uzimený podať výkon osem hodín v práci ako bežne,“ vysvetlila riaditeľka OZ Vagus.
Do aktuálneho ročníka sa zapojí 15 miest, a to Bratislava, Senica, Nitra, Nové Zámky, Žilina, Banská Bystrica, Lučenec, Rožňava, Prešov, Košice, Dolný Kubín, Ružomberok, Kežmarok, Myjava a Michalovce. Organizátormi sú okrem samospráv aj kultúrne centrá, dobrovoľnícke tímy a školy.
Kárová vníma pozitívny efekt podujatia najmä vo zvyšovaní povedomia verejnosti aj o strate bývania. Organizátori sa podľa nej prostredníctvom rôznych aktivít snažia prinášať túto tému širšej verejnosti a otvárať diskusiu o príčinách a dôsledkoch straty bývania.
Program v Myjave sa začne o 17.00 h na Námestí M. R. Štefánika. O 17.20 h bude nasledovať predstavenie hlavnej myšlienky podujatia a moderovaná diskusia. Približne o 18.20 h sa uskutoční pietna spomienka, počas ktorej zapália sviečky za ľudí bez domova a za tých, ktorí počas uplynulého roka zomreli na ulici.
Večer o 19.30 h premietnu dokumentárny film Keby sa holuby premenili na zlato. O 21.30 h sa začne príprava na prenocovanie vonku. Pre účastníkov, ktorí sa rozhodnú stráviť noc pod holým nebom, budú na druhý deň o 6.30 h pripravené spoločné raňajky.
Počas celého podujatia bude na námestí k dispozícii informačný stánok, prezentácia zariadení Nocľaháreň a Útulok, výstava detských prác na tému Čo pre mňa znamená domov?, možnosť napísať odkaz solidarity a teplý čaj.
Organizátori odporúčajú účastníkom teplé oblečenie, spací vak, deku a karimatku. Zároveň upozorňujú, že ak bude prenocovanie nad ich sily, je v poriadku vyhľadať počas noci teplé a bezpečné miesto.