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Myjava schválila nové nariadenie o dani za ubytovanie
Podľa prezentovaných údajov predstavoval príjem z tejto dane v roku 2025 sumu 6872,40 eura, čo zodpovedá približne 17.000 prenocovaniam za rok.
Autor TASR
Myjava 25. júna (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Myjave schválilo na štvrtkovom zasadnutí nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o miestnej dani za ubytovanie, ktoré od 1. augusta zvýši sadzbu dane z doterajších 0,40 eura na 1,20 eura za osobu a prenocovanie. Samospráva tak reaguje na dlhodobo rastúce náklady a podľa nej aj na potrebu zosúladenia s úrovňou daní v porovnateľných mestách na Slovensku.
Podľa dôvodovej správy je hlavným cieľom úpravy reakcia na rastúce náklady mesta na údržbu infraštruktúry, odpadové hospodárstvo a rozvoj cestovného ruchu. Mesto argumentuje aj tým, že pôvodná sadzba dlhodobo nezodpovedala aktuálnym ekonomickým podmienkam a patrila k najnižším v rámci Slovenska.
Nové VZN zároveň upravuje administratívne povinnosti prevádzkovateľov ubytovacích zariadení vrátane oznamovacej povinnosti, mesačného vykazovania základu dane a spôsobu jej odvodu. Mesto očakáva, že zmena prinesie výrazné navýšenie príjmov do rozpočtu.
Podľa prezentovaných údajov predstavoval príjem z tejto dane v roku 2025 sumu 6872,40 eura, čo zodpovedá približne 17.000 prenocovaniam za rok. Po navrhovanom zvýšení sadzby z 0,40 eura na 1,20 eura pri nezmenenom počte prenocovaní by mal príjem mesta stúpnuť približne o 1100 eur mesačne. Celkový očakávaný ročný výnos po zmene sadzby by dosiahol 20.617,20 eura. Nové nariadenie nahradí doterajšie VZN z roku 2016. Platnosť nadobudne 1. augusta.
Podľa dôvodovej správy je hlavným cieľom úpravy reakcia na rastúce náklady mesta na údržbu infraštruktúry, odpadové hospodárstvo a rozvoj cestovného ruchu. Mesto argumentuje aj tým, že pôvodná sadzba dlhodobo nezodpovedala aktuálnym ekonomickým podmienkam a patrila k najnižším v rámci Slovenska.
Nové VZN zároveň upravuje administratívne povinnosti prevádzkovateľov ubytovacích zariadení vrátane oznamovacej povinnosti, mesačného vykazovania základu dane a spôsobu jej odvodu. Mesto očakáva, že zmena prinesie výrazné navýšenie príjmov do rozpočtu.
Podľa prezentovaných údajov predstavoval príjem z tejto dane v roku 2025 sumu 6872,40 eura, čo zodpovedá približne 17.000 prenocovaniam za rok. Po navrhovanom zvýšení sadzby z 0,40 eura na 1,20 eura pri nezmenenom počte prenocovaní by mal príjem mesta stúpnuť približne o 1100 eur mesačne. Celkový očakávaný ročný výnos po zmene sadzby by dosiahol 20.617,20 eura. Nové nariadenie nahradí doterajšie VZN z roku 2016. Platnosť nadobudne 1. augusta.